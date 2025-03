“Hot Pot”: Pittige bouillon met veel groenten

Laatst geüpdatet op maart 25, 2025 by Redactie

De Aziatische “hot pot” is ideaal voor avonden die je samen met vrienden en familie doorbrengt. Het is dubbel de moeite waard om te proberen: het is een zeer gezellige maaltijd en met veel verse groenten en paddenstoelen als ingrediënten is het ook een zeer gevarieerde en gezonde traktatie. Het principe is heel eenvoudig: je doopt de ingrediënten in een pan met dampende bouillon en vervolgens verfijn je het gerecht op het bord met heerlijke sausjes.

In veel Aziatische landen is “hot pot” onderdeel van de traditionele keuken. In China heet het gerecht “Huo Guo”, wat “hete pot” betekent. In de Chinese provincie Sichuan wordt de bouillon pittig gegeten met veel chili en Sichuan-peper, terwijl in de “Jum Jum” van Noordoost-Thailand galanga en Thaise basilicum een ​​must zijn. Bij het Japanse gerecht “Shabu Shabu” worden dun gesneden rundvlees in de bouillon gedoopt.

De basis

Ongeacht het land of de regio – de basis voor de “hot pot” is altijd een hete bouillon. Dit kan een vlees-, vis- of groentebouillon zijn, die mild of pittig op smaak wordt gebracht met typisch Aziatische kruiden zoals gember, kaneel, knoflook en chili.

Wat gaat erin?

Vaak worden er vlees, vis, garnalen of tofu aan de hotpot toegevoegd. Er worden paddenstoelen zoals shiitake en veel groenten zoals Chinese kool, paksoi, wortelen, bloemkool, pompoen, broccoli en spruitjes toegevoegd. Noedels (bijvoorbeeld glas- of udonnoedels) en voorgekookte aardappelen of rijst als bijgerecht zorgen voor een voller gevoel. Alle ingrediënten worden in hapklare stukken gesneden en in kommen op tafel gezet. Sauzen en dips mogen ook niet ontbreken, bijvoorbeeld sesampasta, hoisinsaus of knoflook-chili-olie.

Aan tafel

Zodra alles klaar is, zet je de “hot pot” op tafel. Dit kan een traditionele “hot pot” zijn, gemaakt van klei, koper of email, een elektrische fondueset of zelfs een normale pan op een draagbaar fornuis. Speciale “hot pots” hebben vaak een tussenschot, zodat je tegelijkertijd een milde en pittige bouillon kunt koken.

Eten maar

Nu worden de ingrediënten met een vork, eetstokjes of stokjes in de hete bouillon gedoopt, opgewarmd of gekookt. En de overgebleven bouillon wordt de volgende dag geserveerd als een smaakvolle soep.