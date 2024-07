Hot Spot: Alma Bistro in Breda

Laatst geüpdatet op juli 22, 2024 by Redactie

Chef Wouter van Laarhoven en gastvrouw Malou Hagenaars hebben onlangs Alma Bistro in Breda geopend. De gastronomische bistro is na sterrenrestaurant Alma Fine Dining en Alma Bodega in Oisterwijk de derde zaak van het paar. Je kunt er terecht voor kwalitatief hoogwaardige bistrogerechten en goede wijnen in een relaxte sfeer met service op niveau. Alma Bistro is gevestigd in het uit omstreeks 1785 stammende monumentale pand ‘den Bonten Osch’ aan de Ginnekenstraat 88 in Breda en biedt plaats aan 40 gasten. Het pand telt twee verdiepingen, heeft een open keuken, een bar en een romantische binnentuin.

Gastronomische bistro met ambitie

De menukaart laat duidelijk de signatuur van Wouter van Laarhoven zien. Wouter van Laarhoven: “Alma Bistro is een gastronomische bistro zonder drempels, maar met ambitie en zit voor wat betreft niveau tussen de bodega en het sterrenrestaurant in. We koken ambachtelijk met kwalitatief hoogwaardige en verse producten en dat uit zich in gerechten met rijke, pure smaken, lekkere sauzen en niet te veel poespas op het bord.”

De à la carte kaart is tijdens de lunch en het diner beschikbaar en bevat gerechten als marbré, langoustines, Bresse-kip, op de graat gebakken tarbot en op de huid gebakken zeebaars. Voor- en tussengerechten variëren van € 18 tot € 35 en hoofdgerechten van € 29 tot € 36. Aanvullend is er een lunchkaart met luxe salades en gerechten als steak tartare en okonomiyaki.

Wouter van Laarhoven: “Chef van de bistro is Paul Ruiten, hij werkte onder meer bij restaurant Vista in Willemstad en De Blauwe Camer in Oosterhout. De afgelopen maanden heeft hij in de keuken van Alma Fine Dining ervaring opgedaan. Paul zal in Alma Bistro koken volgens de Alma-principes.”

Unieke verticale keuken

Op de begane grond bevinden zich de restaurantruimte en de bar en op de verdieping is een ruimte voor private dining. Uniek is de zogenaamde ‘verticale keuken’. Via de open vide hebben gasten vanaf beneden zicht op de keuken die zich op de bovenverdieping bevindt.

Malou Hagenaars: “Het pand is met respect voor de historische waarde gerenoveerd en ingericht. Strakke moderne elementen vormen een mooi contrast met de eeuwenoude houten balken. Tafels en wanden zijn voorzien van microtopping en voor de afwerking van de bar en de wasmeubels in de toiletten is open travertin gebruikt. Daarnaast is walnotenhout gebruikt voor de stoelen en voor een deel van de tafelbladen. Voor het interieurontwerp hebben we weer gekozen voor ZOUT Ontwerphuis uit Oisterwijk en zij hebben gezorgd voor een harmonieus samenspel tussen de 18e eeuw en het heden. We zijn ook erg blij met de binnentuin, die is voorzien van prachtig meubilair van Borek en die een onverwachte oase is achter de drukke winkelstraat.”

Sterk team

Als bedrijfsleider en maître-sommelier is Jasper Verhagen aangetrokken, die ervaring heeft bij onder meer Inter Scaldes in Kruiningen en Amarone in Rotterdam. Zijn rechterhand is assistent-sommelier Ynze Peters, die overkomt van het Rotterdamse The Millèn. Malou Hagenaars: “We zijn er fier op dat we een sterk team in de keuken en aan de voorkant hebben kunnen samenstellen. Daarnaast zijn we een door SBB erkend leerbedrijf, dat is ook iets om trots op te zijn.”

Wijnkaart & cocktails

Op de wijnkaart van Alma Bistro staan ruim 200 wijnen en dat aantal wordt nog uitgebreid. De gast heeft daarnaast keuze uit minimaal 12 open wijnen, waaronder topwijnen uit de Bourgogne. Champagneliefhebbers kunnen hun hart ophalen met drie champagnes per glas, waaronder Laurent-Perrier Brut Rosé en Ruinart Blanc de Blancs. Daarnaast wordt er veel werk gemaakt van creatieve cocktails, zowel met als zonder alcohol.

Donderdag tot en met maandag open

Alma Bistro is geopend van donderdag tot en met maandag voor lunch en diner. Op termijn zal nog een extra openingsdag worden toegevoegd. In de directe omgeving is ruime parkeergelegenheid en zijn diverse hotels. Website: www.alma.nl/bistro

Beeld: Pieter D’Hoop