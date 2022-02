Hot Spot: American Italian restaurant, lounge & bar Spazio

Rotterdam is een bijzondere hotspot rijker, op een unieke locatie net buiten de stad. Direct langs de landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport opent Spazio restaurant, lounge & bar; een American Italian die de nieuwe huiskamer van de buurt moet worden. Bij Spazio stap je binnen in een elegante doch stoere zaak, waar al je zintuigen meteen geprikkeld worden. Op het menu staan pure, eerlijke gerechten welke hun oorsprong vinden in de Italiaanse keuken met invloeden uit Amerika. De American Italian stijl refereert dan ook naar de lange geschiedenis van Italianen die vanuit verschillende regio’s emigreerden naar de V.S. en zich vestigden in steden als New York, Philadelphia, Chicago en Boston. Zij brachten hun eeuwenoude tradities met zich mee, waardoor er nieuwe favoriete gerechten en menukaarten ontstonden. Spazio zet deze blend van culturen voort en verwelkomt iedereen binnenkort voor lunches, borrels, diner en (zakelijke) evenementen.

Puur & eerlijk

Op het menu van Spazio zijn klassieke Italiaanse gerechten samengesteld met invloeden vanuit de nieuwe wereld. Denk aan een XL pizza met een diameter van 50 centimeter, verse pasta’s, malse steaks en ‘street food’ met mooie wijnen, bieren en cocktails. De prijzen zijn meer dan schappelijk, waar zij bewust voor kiezen om het toegankelijk te maken voor iedereen. In de keuken van Spazio ligt de focus op pure, eerlijk en seizoenvriendelijke ingrediënten en er wordt rekening gehouden met de herkomst en duurzaamheid van de producten. De klassieke Italiaanse gerechten en bereidingen vinden hun weg op de kaart en worden speels afgewisseld met verbasteringen en inspiraties van de Italiaans Amerikaanse cultuur. De open keuken met de Anti Pasti bar en indrukwekkende Morretti Pizzaoven staan pronkend in het restaurant, waardoor gasten mee kunnen kijken hoe het eten wordt bereid.

Huiskamergevoel in stijlvolle setting

Bij restaurant Spazio is een vertrouwd huiskamergevoel gecreëerd in een ongedwongen sfeer, waar iedereen welkom is. Het elegante interieur is met veel aandacht samengesteld en oogt dan ook exclusief, maar toch toegankelijk. Stap binnen voor een borrel met vrienden, dineer met de hele familie of nodig een zakenrelatie uit voor de lunch. Het gehele jaar door verwelkomt Spazio met veel liefde haar gasten. Geniet ’s zomers van een drankje op het grote terras met indrukwekkend uitzicht op de landende en vertrekkende vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. ’s Winters is het er fijn vertoeven in de American Style booths of een van de andere gezellige hoekjes die zijn gecreëerd in het restaurant. Ook aan kinderen is gedacht bij Spazio. Er is een ruime speelhoek ingericht in het restaurant en naast het terras is een veilige speeltuin waar zij kunnen spelen met uitzicht op de landingsbaan. Met de interactieve menukaart zijn kinderen ook aan tafel even zoet en hebben zij keuze uit verschillende kindvriendelijke, gezonde gerechten.

Unieke locatie

De ligging van Spazio is ‘one of a kind’. Het restaurant staat pal langs de landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport, waarvandaan goed de privé jets, jumbo jets, sportvliegers en helikopters te spotten zijn. Het karakteristieke pand is een kopie van het vooroorlogse restaurant-café in de Waalhaven, waar hiervoor de gelijknamige Brasserie Waalhaven gevestigd was. De brasserie was erg geliefd onder vliegtuigspotters, en ook Spazio verwelkomt hen graag weer. Dankzij de toegankelijke ligging, dichtbij de stad en naast de snelweg, en het ruime aanbod aan gratis parkeermogelijkheden maakt het extra aantrekkelijk voor iedereen vanuit de wijde omgeving.

Groepen, partijen & vergaderen

Spazio heeft brede mogelijkheden qua ruimtes. Naast de bar, het restaurant, het grote terras en de ruime tuin die zich dienen voor uiteenlopende mogelijkheden, zijn er ook twee exclusieve boardrooms en twee grote multifunctionele zalen met eigen terras. Gezelschappen kunnen voor elke gelegenheid bij Spazio terecht. Bruiloften, familiedagen, (tuin)feesten, vriendenuitjes, workshops, presentaties, vergaderingen, de mogelijkheden zijn eindeloos. Of je nu een private dining experience wilt, een zakelijke evenement of een ‘over the top’ feest met alles erop en eraan, zij regelen het. ‘The Sky is the Limit’ en het team denkt graag mee om elk evenement extra speciaal te maken.

Malpensabaan 3

3045 AL, Rotterdam

Openingstijden: 12:00 – 00:00

Website: spaziorestaurant.nl/