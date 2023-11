Hot Spot: Bellevue Bar Bistro

Bellevue, gesitueerd aan de pittoreske haven in het Brabantse Willemstad, heeft een transformatie ondergaan. De zaak heet nu Bellevue Bar Bistro, en heeft een nieuw gezicht gekregen. Van traditioneel grand café met veel donker hout, heeft ze nu de uitstraling van een sfeervolle Franse bistro met knusse zitjes, warm licht en bordeauxrode tinten op de muur. Ook de kaart is op de schop gegaan: de gast vindt Franse klassiekers op de kaart, gecombineerd met een selectie bruisende champagnes en hoogwaardige Franse wijnen.



“Bellevue is van oudsher al een prachtige plek om te vertoeven. Met uitzicht over de kleine jachthaven van Willemstad en een heerlijk terras, weten toeristen en locals deze plek al goed te vinden. Het voelt bijna alsof je op vakantie bent in het buitenland. Dit vakantiegevoel wilden we graag terug laten komen in de inrichting en de kaart. Zodra je bij ons de drempel overstapt, waan je je in ‘La Belle France’. Daarom is de slogan van Bellevue nu dan ook ‘Chaque jour es tune fête’!” vertelt bedrijfsleider Maurice Rouwit.

Klassiek Frans in Willemstad

De Franse beleving in de vestingstad wordt compleet door de rijke menukaart gevuld met de Franse klassiekers. Gasten kunnen hun hart ophalen aan oesters, mosselen, escargots met knoflookolie, huisgesneden steak tartare of malse entrecote met frites. “Wat de Franse keuken typeert is veel smaak, volle gerechten met boter en béarnaisesaus. Dit is bij Bellevue zeker terug te vinden op de kaart”, vertelt Dave van den Donker, Head of Concept. Gecombineerd met prikkelende champagne in Frans kristal en een luxe kaasplankje toe, en je hebt de ultieme vakantiebeleving in eigen land te pakken.

“Wij merken dat gasten de behoefte hebben om een bistro binnen te lopen en samen aan de bar een mooi glas wijn of champagne te bestellen. Om vervolgens te besluiten na de borrel te blijven voor een diner is dé gastvrije en ongedwongen sfeer van Bellevue”, Aldus Van Den Donker.

Interieur á la Paris

Ook het interieur ademt Franse warmte en grandeur. De comfortabele ronde banken, witte tegels met rode afwerking en de grote, ronde lampen met gouden accenten, maken van Bellevue de perfecte getaway met vrienden, familie of je geliefde. Liselore Holman, Interieur Designer: “we hebben ons volop laten inspireren door de Franse bistro’s. Zo heeft de bar bij Bellevue Bar Bistro een prominente plek in de zaak. Het heeft een totaal nieuwe look and feel door de getegelde voorbar, de Franse barkrukken en warmrode details in de achterbar.”

Adres: Bovenkade 1, Willemstad