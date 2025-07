Hot Spot: Eataly Schiphol

Laatst geüpdatet op juli 22, 2025 by Redactie

Het Italiaanse foodconcept Eataly heeft de eerste Nederlandse vestiging geopend op Schiphol. Reizigers kunnen vanaf nu genieten van authentieke Italiaanse gerechten midden in de vernieuwde en uitgebreide Lounge 1 op de luchthaven.

Primeur in Nederland

Met deze opening van Eataly versterkt Schiphol haar horeca-aanbod met een primeur in Nederland. Centraal in het restaurant staat een grote counter waar onder meer vers bereide Pizza alla Pala, gevulde croissants en klassieke Italiaanse zoetigheden worden aangeboden. Voor reizigers met weinig tijd is er een ruim grab & go-assortiment met verse salades, desserts en sappen. Liefhebbers van Italiaanse koffie kunnen terecht bij een speciale koffiebar. Het restaurant biedt plaats aan zo’n 70 gasten.



‘ Met Eataly halen we een iconisch Italiaans foodconcept naar Schiphol en Nederland dat perfect aansluit bij de wensen van onze reizigers: snel, vers en van hoge kwaliteit. Het is een mooie toevoeging aan Lounge 1, waar we steeds meer inzetten op het verbeteren van de reizigerservaring, onder andere door meer beleving en een uitgebreid aanbod.’



Arthur Reijnhart, Chief Commercial Officer Schiphol

Lounge 1: vernieuwd en uitgebreid

De opening van Eataly is een belangrijke stap in de grootschalige vernieuwing van Lounge 1, de plek waar reizigers na de securitycheck voor Europese vluchten verblijven. De lounge is recent uitgebreid van 19.000 naar maar liefst 24.000 vierkante meter en het winkel en horeca-aanbod krijgt een flinke upgrade. In totaal komen er 23 nieuwe winkel- en horecaconcepten bij die zorgen voor meer variatie, kwaliteit en beleving. Zo is recent de grootste winkel op de luchthaven hier geopend: Today Duty Free en een Starbucks-locatie van ruim 500m2.



‘We zijn ontzettend trots dat we de authentieke Eataly beleving nu voor het eerst naar Nederland brengen, hier op Schiphol Airport. Deze opening onderstreept Avolta’s inzet om de luchthavenervaring voortdurend te verrijken door wereldmerken te introduceren die zowel kwaliteit als een uniek gevoel van plaats bieden. De toewijding van Eataly aan authentieke Italiaanse gerechten en een gastvrije ambiance is ongetwijfeld een fantastische toevoeging voor alle reizigers die Schiphol passeren.’



Walter Seib, CEO Noord-, Midden- en Oost-Europa bij Avolta

Eataly

Eataly is een Italiaans foodconcept dat markt, restaurant en educatie combineert onder één dak. Het merk staat voor authentieke Italiaanse smaken, hoogwaardige ingrediënten en een passie voor de Italiaanse eetcultuur. Sinds de oprichting in Turijn in 2007 is Eataly uitgegroeid tot een internationaal fenomeen, met vestigingen in wereldsteden als New York, Tokyo en Dubai.