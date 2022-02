Hot Spot: food concept Wild & the Moon

Amsterdam is een 100% vegan food concept rijker: het populaire Wild & The Moon uit Parijs heeft op zaterdag 22 januari jl. voor het eerst haar deuren in Nederland geopend. Op de Amsterdamse Van Woustraat 138 kunnen liefhebbers van gezond en lekker eten hun hart ophalen met huisgemaakte gerechten, verse cold-pressed juices en glutenvrij lekkers, bomvol powerfood.

Het verhaal van Wild & The Moon begint in 2016, wanneer Emma en Hervé Sawko hun eerste, kleine take-away openen op de Parijse Rue Charlot. Inmiddels is Wild & The Moon uitgegroeid tot een lifestyle movement, opgezet en gesteund door een Wild Tribe van food lovers, chefs, voedingsdeskundigen en natuurgeneeskundigen. ‘Allemaal geloven we er heilig in dat we de wereld maaltijd voor maaltijd een beetje kunnen veranderen en mooier kunnen maken’, aldus Nick Peperkamp.

100% homemade, plant-based en glutenvrij

De menukaart is 100% plant-based en 100% glutenvrij: van de juices, super bowls, soepen en salades tot de desserts en snacks. ‘Een gezond alternatief voor al het lekkers dat al in de stad te vinden is’, aldus Nick. ‘De producten die we verkopen zijn homemade en gemaakt van wilde, organic, lokale en pure ingrediënten. Zo vind je bij ons geen geraffineerde suikers, toevoegingen, chemische stoffen of GMO’s, geen gluten, geen melk. Alles zo puur mogelijk.’

Smakelijke herinneringen als rode draad

De recepten van Wild & The Moon zijn geïnspireerd op de seizoenen, op pure ingrediënten, de reizen die oprichters Emma en Hervé hebben gemaakt, en hun vele avonden tafelen met vrienden en familie. ‘Alle smaken komen voort uit onze herinneringen. En die combineren we met kennis uit de kruiden- en natuurgeneeskunde. Zo hebben we een nieuwe vorm van eten gecreëerd, bomvol energie’, vertelt Emma Sawko.

#nowaste

Plastic verpakkingen zijn een ‘no go’ bij Wild & The Moon. Afval wordt zoveel mogelijk gereduceerd, ook lokaal in Amsterdam. De maaltijden die aan het einde van de dag over zijn, worden niet weggegooid maar opgehaald door een extern bedrijf. Nick Peperkamp: ‘Voor een speciale prijs kun je ‘surprise baskets’ kopen en zo ook na sluitingstijd van ons eten genieten.’

Locaties en openingstijden

Op dit moment vind je Wild & the Moon in Amsterdam, op tien plekken in Parijs en op vier locaties in Dubai en Abu Dhabi. Daarnaast heeft Emma Sawko een eigen Wild & The Moon kookboek uitgebracht.

Openingstijden Amsterdam:

Maandag t/m Vrijdag : 08.00u-20.00u

Zaterdag: 09.00u-20.00u

Zondag: 09.00u-19.00u

Voor meer informatie zie: wildandthemoon.nl