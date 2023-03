Hot Spot: Frans restaurant Troef

In de Weesperzijdebuurt in Amsterdam is het nieuwe restaurant Troef geopend. Bij Troef vind je een menukaart met een klassieke Franse basis en – op z’n tijd – een Mediterrane uitschieter. Een à la carte kaart met het de signatuur van chef Raymond Plat: eerlijk, ambitieus en toegankelijk.



Niels Leijssenaar: “Troef ontstond als werknaam, maar klonk zo lekker in de oren dat we bij deze naam zijn gebleven. Vooral ook omdat in onze visie van gastvrijheid je altijd wel een troef achter de hand moet houden. Of het nu een speciaal vegetarisch gerecht is, of een extra tafel voor onverwacht meer gasten: alles kan geregeld worden bij Troef. Met onze brede menu- en wijnkaart willen we ervoor zorgen dat de deur voor iedereen open staat. Loop lekker binnen want we hebben altijd die paar tafeltjes vrij voor walk-ins of reserveer een plekje aan onze open keuken. We zorgen er graag voor dat je je thuis voelt bij ons!”



Restaurant Troef is een samenwerking van de vier heren Raymond Plat, Niels Leijssenaar, Willem Alberts en Roderick Kunst, die allen de fijne kneepjes van het vak geleerd hebben in verschillende toprestaurants. De gezamenlijke ambitie om een restaurant op niveau op te zetten, bracht hen samen.

Over de ondernemers

Raymond Plat stond al op vroege leeftijd in de keuken. Honderden pizza’s vlogen er over de toonbank bij Fratelli in Giethoorn in zijn tijd. Daarna nam Martin Kruithof hem onder zijn hoede in de Lindenhof en via De Librije van Jonnie Boer kwam hij uiteindelijk in Amsterdam terecht bij Richard van Oostenbrugge. Hij werkte zich daar omhoog tot chef-kok van Restaurant 212. Al die inspiratie wil hij in troef gaan laten zien.



De vloer zal geleid worden door Niels Leijssenaar zal samen met Roderick verantwoordelijk zijn voor de vloer. Niels was de afgelopen acht jaar werkzaam als de hospitality manager van de Ron Blaauw Groep. De gastvrijheidkunsten die hij daar geleerd heeft zullen bij Troef zorgen voor een warm bad en een huiskamer sfeer. Zijn uitstekende gevoel en kennis van gastvrijheid zorgt ervoor dat elke bezoeker kan genieten van een goed glas, of lekkere fles, uit bijvoorbeeld de Bourgogne, of uit een van de andere 4 gebieden waar Troef zich op focust.



Roderick Kunst vormt samen met Willem Alberts een zakelijk duo. Na een gezamenlijk verleden bij Ron Blaauw, waar ze ook Niels hebben leren kennen, openden zij ESCOBAR in 2017. Na een aantal jaar besloten zij wederom samen een restaurant neer te zetten. In hun ambitie vonden zij de samenwerking met Niels en Raymond, wat geleid heeft tot de opening van dit nieuwe restaurant in de Weesperzijdebuurt.

Voor meer informatie of reserveringen, bel naar +31 6 21700863 of ga naar: www.troefamsterdam.nl