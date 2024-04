Hot Spot: Het Italiaanse restaurant Novi

Het Italiaanse restaurant Novi heeft de deuren geopend in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Novi wordt een echt buurtrestaurant voor families. Naar goed Italiaans gebruik gaat de aandacht naar de kwaliteit van het eten en drinken; niet naar zo hip mogelijk proberen te zijn.

Thuis weg van huis

Het huiskamerrestaurant is een klassiek en tijdloos Italiaans concept en wordt een verlengstuk van de huiskamers van de Watergraafsmeer. Het eten is heilig en de beste koffie staat klaar, zoals dat in het Land van de Laars gebruikelijk is. Het is niet zomaar een restaurant; het is een warm en uitnodigend thuis weg van huis, waar families en vrienden samenkomen om te genieten van de eenvoudige geneugten van Italiaanse gastronomie.

La Dolce vita (het zoete leven) in Amsterdam Oost

Gastvrijheid is, naast lekker eten en drinken, een andere belangrijke waarde voor Novi. Eigenaren Eshwin en Maarten willen er echt een ‘all-day’ horecazaak voor de buurt van maken, waarbij het gezin als doelgroep centraal staat. Wanneer de kinderen naar school zijn, kun je ’s middags alleen of met hen een broodje eten. Vervolgens open je rustig je laptop om in een ontspannen omgeving te werken en te genieten. ’s Avonds drink je er met vrienden de beste Italiaanse wijn in een knusse sfeer.

Geen poespas, wel heerlijk eten

De Novi-eigenaren Eshwin en Maarten zijn beiden van jongs af aan werkzaam in de horeca en koesteren gastvrijheid en goed eten. Dat hebben ze al bewezen met hun andere restaurant: De Kop van Oost. Een restaurant in Amsterdam-Oost direct aan het water, waar gerechten (waaronder Italiaanse) met lokale producten worden gereserveerd. Kop van Oost bestaat inmiddels ruim 5 jaar. Ze willen groeien met hun concept dat ze ‘no-nonsense-horeca’ noemen: geen onnodig hip gedoe, maar gewoon goed eten en drinken. ‘Dat voeren we ook door bij Novi. Onze mooie gerechten spelen de hoofdrol’, zegt Eswhin. ‘Toen het pand aan de middenweg in de Watergraafsmeer vrijkwam, waren we meteen verkocht, want de Watergraafsmeer is een leuke buurt die bij ons concept past.’



Novi betekent ‘nieuw’ in het Italiaans. ‘Wij zijn nieuw in de buurt en zoals het goede buurmannen betaamt stellen we ons graag netjes voor aan de families van de Watergraafsmeer.’



Restaurant Novi

Middenweg 35

1098 AB Amsterdam

https://novi-stradamezzo.nl/