Hot Spot: Little Bonfire

In het hart van Amsterdam, op een steenworp afstand van Paradiso en DeLaMar Theater, vind je Little Bonfire: een warme en toegankelijke plek voor lunch, diner of een drankje aan de bar. Of je nu komt voor een hapje voor een voorstelling of een lange avond tafelen, bij Little Bonfire, voel je je altijd welkom. Aan de chef’s table, aan de bar of in de zon aan de gracht.

Eerlijk eten, zonder poespas

Op het menu: herkenbare klassiekers, comfort food op zijn best. Denk aan patatas bravas met pulpo en chorizo, een mooi stukje zeebaars, vongole en bisque en krokante aubergine met romesco. Daar drink je een zorgvuldig gekozen glas wijn bij: de gecureerde wijnkaart biedt voor elk gerecht iets passends. Aan de muur: een eclectische verzameling aan kunst, alsof je zo de woonkamer van een kunstverzamelaar binnenstapt, ontworpen door Lisa Boissevain van Investerior. Binnen zorgen natuurlijke materialen, kunst en een centrale open keuken voor een intieme sfeer, terwijl je in de zomer geniet van het zonnige terras aan de gracht. De open keuken vormt het hart van het restaurant, waar je aan de keukenbar kunt zitten en direct bediend wordt door de chefs.

Gepassioneerde gastheren met een visie

Achter Little Bonfire staan Roland (chef en founder) en Daan (host en founder). Beiden brengen jarenlange ervaring én hun persoonlijke verhaal samen in deze zaak. In de keuken staat Roland, die zijn carrière begon als tiener in de spoelkeuken van een visrestaurant. De liefde voor het vak bleek direct, zo sterk zelfs dat hij besloot de middelbare school te laten voor wat het was en zich volledig op de horeca te storten. Hij werd klassiek Frans geschoold en werkte onder andere als chef bij café-restaurant Firma Pekelhaaring. Afgelopen jaar stond Roland als freelance chef in de keuken bij Café Parlotte. Ook zette hij zich in voor maatschappelijk werk met jongvolwassenen via projecten als Janneke en Nicole Puur Genieten. Zijn missie met Little Bonfire is helder: zijn vakmanschap delen, jonge mensen laten groeien en vooral een fijne, veilige en professionele werkomgeving creëren waar plezier voorop staat.

Companion Daan zorgt voor de voorkant van de zaak, en dat doet hij met flair, precisie en een oprechte liefde voor het vak. Zijn eerste horeca-ervaring deed hij op in een snackbar, maar het gevoel voor gastvrijheid zat er meteen in. Na een tussenjaar in Londen besloot hij de Hotelschool te volgen, waar zijn droom voor een eigen restaurant vorm kreeg. Daan werkte onder andere bij Andaz Amsterdam Prinsengracht, Andaz London Liverpool Street en het Mandarin Oriental in Kuala Lumpur, maar weet ook zijn weg binnen casual dining met bekende zaken als Meneer Nieges en Brasserie Lolita.

Hun gedeelde missie: een ontmoetingsplek creëren waar vakmanschap, toegankelijkheid en plezier samenkomen, voor Amsterdammers en gelijkgestemden. Met Little Bonfire brengen de heren een gedeelde liefde voor comfort food, goede wijn, persoonlijke service en een ontspannen sfeer samen. Little Bonfire (gevestigd in het bij Amsterdammers bekende oude Walem) is nu geopend voor lunch, diner of een drankje aan de bar.

Adres: Little Bonfire, Keizersgracht 449, 1017 DK Amsterdam

www.littlebonfire.amsterdam