Hot Spot: Madness Minigolf – minigolf en selfie museum in één

Laatst geüpdatet op juni 16, 2023 by Redactie

Een minigolf maar dan volledig over de top. Vandaag opent Madness Minigolf Experience haar deuren in Warmond; een indoor minigolf die een cross-over maakt naar een selfie museum, met een overweldigend interieur en wereldse menukaart. Madness is een nieuwe doe-horeca locatie waar het publiek wordt overweldigd door een wereld van kleur, heftige prints, gouden details en velours. Eigenaresse Caroline Dekker legt uit: “Wij willen leisure concepten bieden met een echte “wow” factor. Het was juist de uitdaging om het oubollige minigolf in een chic, fancy en fotowaardig jasje te steken.” Een multi channel ervaring is het ook want alles is er aan gedaan zodat bezoekers opvallende content kunnen maken. “Natuurlijk wil je je ervaring met je vrienden delen op Insta of TikTok. Waarbij wij natuurlijk hopen dat zij ook komen, daar zal ik eerlijk over zijn” zegt Caroline.

Roze gorilla’s & XXXL cocktails

Het design is door eigen Concept Designer Alexander de Bruin en Caroline zelf gedaan. “Het is een combinatie van spelen en shinen op de meest uitzinnig ontworpen holes met matching namen” vervolgt Dekker. ‘Monkey Madness’ is een hole waarbij je onder de eyecatcher van de baan – een gigantische roze gorilla met gouden halsketting – speelt. ‘Pretty Fly’ laat je balletje vliegen waarna je je selfie maakt in de vliegtuigstoelen en cabine. Bij ‘Margarita Machine’ schiet je bal in een XXXL cocktailglas. Madness minigolf belooft een droom te zijn voor social media junkies.

Protest en Lucky’s

De oplettende bezoeker ziet tussen de holes knipogen naar de carrière van de eigenaresse. Zo is er een selfie spot met een originele skigondel, gepimpt door Protest met kerstbomen, snowboards en ski’s van haar internationale sportmerk Protest en een authentieke Brunswick bowlingbaan-hole als link naar de award-winning Lucky’s bowling, ook te vinden in Dekker Warmond. “Als ik zoiets neerzet, moet het next level zijn. Zo is het idee ontstaan om de mix met selfie spots te maken.” Haar volgende project? “Wie weet krijg ik ooit nog de kans om dit in Londen of Parijs neer te zetten, in een soort franchise formule,” glimlacht Dekker.

Feesten bij Madness

Roy Wunderink, directeur van Dekker Warmond en Zoetermeer is verantwoordelijk voor de operatie: “Madness ontvangt gasten van alle leeftijden. Je kunt komen met vrienden, familie, voor een kinderfeestje of met je bedrijf. Op de vide die uitkijkt op de holes, zijn luxe zitjes gecreëerd waar je met je groepje een verjaardag kan vieren. Het Madness restaurant en de Madness Lounge zijn ook af te huren voor een (bedrijfs)feest. “Er is een DJ booth op de vide en karaoke beschikbaar. Wij verwachten dan ook dat deze ervaring gecombineerd gaat worden met padel en bowlen, een barbecue, karaoke, noem maar op, alles onder één dak,” vult Roy aan.

Colorful streetfoods

De hoofdbar bevindt zich beneden waar dranken en streetfoodgerechten van een opvallende menukaart te bestellen zijn: zoals mini soft tortilla’s, noodles ‘op een stokkie’, mini hotdogs met roze uitjes, samen met een cocktail of mocktail ook weer een foto momentje. Buiten beschikt Madness over een groot terras met je raadt het al: opvallend meubilair en kleurrijke parasols én een houtskool barbecue.

Over Leisure Centre Dekker Warmond

Dekker Warmond ligt in Warmond, bij Leiden Z-H. Het staat bekend als een veelzijdige locatie, waar sport- en leisure activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Het Centre beschikt ook over indoor en outdoor padelbanen, tennisbanen, Lucky’s bowling, een golf drivingrange met trackman software en is daarmee een locatie voor allerlei bijeenkomsten voor de particuliere en zakelijke markt.