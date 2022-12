Hot Spot: modern-style Japanese restaurant Yuzu

Na een succesvolle eerste locatie in Den Haag, heeft restaurant Yuzu nu ook haar intrede in hartje Amsterdam gedaan. Yuzu Dining Bar bevindt zich in een pand aan de Kerkstraat met een kleurrijke historie. In Amsterdam specialiseert Yuzu zich in Japanse Yakitori gerechten met invloeden vanuit de Japanse, Koreaanse en Chinese keuken, aangevuld met Yuzu’s inmiddels begeerde signature dishes als ‘Crispy rice chips met smoked miso butter’ en ‘chicken Gyoza’s met water-chestnut’. Verwacht no-nonsense en tegelijkertijd rock & roll gerechten, geserveerd in een stijlvolle setting die je laat denken dat je in Japan dineert.

Japanse izakaya met Yakitori gerechten en signature dishes

Het eerste concept van Yuzu Dining in Den Haag is geïnspireerd op izakaya’s: informele eetplekken in Japan. In Amsterdam zal Yuzu hetzelfde DNA uitstralen, alleen is het concept iets aangepast. Het grootste verschil zal te zien zijn vanuit de keuken. Yuzu Dining Bar is ook een Japanse izakaya, maar specialiseert zich in Yakitori gerechten van gespietste, gegrilde kip aangevuld met Yuzu’s signature dishes. Het wordt een buurtrestaurant waar bezoekers in een ontspannen omgeving terecht kunnen voor een ongedwongen lunch, borrel of diner, gecombineerd met service van een hoog niveau. Dat Yuzu inmiddels zijn strepen verdiend heeft werd in hun openingsjaar wel bevestigd, toen de eerste vestiging door het AD werd bekroond als het beste restaurant van Den Haag en hiermee de Gouden Pollepel won. Het is dan ook een logische stap voor de drie compagnons Amir, Benjamin en Amin om met Yuzu Dining Bar komende winter neer te strijken aan de Kerkstraat in Amsterdam.

Pand met kleurrijke historie

Yuzu Dining Bar vestigt zich in Amsterdam op een locatie met een kleurrijke historie. Dat er ziel en karakter in het pand zit, voel je dan ook meteen als je binnen stapt. Het pand aan de Kerkstraat was in de jaren ’60 tot eind jaren 80’ één van de eerste, zo niet de eerste gay bar van Amsterdam; de ‘Incognito’ bar. Op deze plek kwamen toentertijd veel bekendheden samen en was het één van de eerste plekken in Amsterdam waar je openlijk homoseksueel kon zijn. Tijdens de verbouwing is er oud fotomateriaal in de muren gevonden wat ruim 30 jaar op daglicht heeft moeten wachten. Uit respect voor de oude bezoekers zal dit niet gepubliceerd worden, maar dit stukje Nederlandse historie blijft wel bewaard en zal in de toiletten van Yuzu Dining Bar een podium krijgen. Daarnaast biedt de kelder van Yuzu Dining Bar mogelijkheden voor events, zoals private dining en bedrijfsborrels. Ook zal het roemruchte concept ‘Yuzu by night’ hier een nieuw leven vinden: een intieme clubavond die in het teken staat van geweldig eten en kwaliteitsmuziek. Genoeg redenen dus wat een bezoek aan dit restaurant de moeite waard maakt.



Yuzu dining bar Amsterdam

Kerkstraat 59H, Amsterdam

https://www.yuzu-diningbar.nl