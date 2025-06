Hot Spot: Nolet Copper Club – een nieuwe cocktail experience

Laatst geüpdatet op juni 13, 2025 by Redactie

Cocktails shaken tussen glimmend koper en eeuwenoude verhalen? Dat kan vanaf nu in het Witte Huis in Schiedam! Hier opent Nolet Distillery de deuren van de ‘Nolet Copper Club’. Een gloednieuwe cocktailbeleving waar bezoekers de rijke geschiedenis van het Nederlandse familiebedrijf en de kunst van de cocktails kunnen ervaren. Om te beginnen duiken bezoekers in de rijke geschiedenis van het familiebedrijf Nolet en krijgen zij een kijkje achter de schermen. Daarna is het tijd voor actie: wat begint met een lege shaker, eindigt in drie zorgvuldig opgebouwde cocktails, gemaakt onder het toeziend oog van Nolets eigen masters of the craft. ‘’De Nolet Copper Club is voor ons een manier om onze wereld open te stellen,” zegt Bob Nolet, elfde generatie van de distilleerdersfamilie. “We zijn ontzettend trots op onze historie en hoe die nog altijd springlevend is. Met de Copper Club maken we dat voelbaar. Niet alleen door verhalen te delen, maar door mensen echt mee te laten doen.”

Shake it till you make it

Wie straks de Nolet Copper Club betreedt, stapt letterlijk de geschiedenis van Nolet binnen. In kleine groepen ontdekken bezoekers de wereld achter de flessen: van glimmende ketels tot de gezichten die het vak al generaties lang doorgeven. Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Onder begeleiding van Nolets eigen cocktailexperts bereiden bezoekers drie signature cocktails: van het eerste ijsblokje tot de laatste finishing touch. Niet aan een standaard bar, maar in een sfeervolle ruimte vol koper, glaswerk en karakter, midden in het monumentale Witte Huis. De workshop eindigt aan de bar, waar de eigen creaties worden geproefd en de verhalen nog even blijven hangen. “Het gaat om het totaalplaatje,” zegt Bob Nolet. “De plek, de sfeer, het samen doen – dat maakt deze ervaring uniek.” De Nolet Copper Club is ideaal voor wie op zoek is naar een originele date-night, een verjaardag met een twist, een vrijgezellenfeest of een bijzonder uitje met vrienden.

Photo © Sophie van Veen for WINK | Nolet

Dutch Distillers District

Met de Nolet Copper Club krijgt niet alleen Nolet een nieuwe belevingsplek; ook Schiedam zelf wint aan karakter. Het Dutch Distillers District – al eeuwenlang het kloppend hart van de Nederlandse jeneverindustrie – wordt met deze eigentijdse bestemming opnieuw op de kaart gezet. “Schiedam ligt misschien niet op elke toeristische radar, maar dat maakt het juist interessant,” zegt Bob Nolet. “Het is een stad vol verhalen die je zelf moet ontdekken. Met de Nolet Copper Club voegen we daar een nieuwe laag aan toe.” De Nolet Copper Club is vanaf 12 juni te bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag. De experience duurt ongeveer 2 uur en is te boeken voor middag- en avondsessies.

Overige informatie

Adres: Hoofdstraat 44, Schiedam

Website: https://noletcopperclub.com/

Openingstijden: 15.30 – 17.30 uur en 19.30 – 21.30 uur (toegang is alleen mogelijk door vooraf tickets te reserveren)

Photo © Sophie van Veen for WINK | Nolet