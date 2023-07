Hot Spot: One-of-a-kind theater -én horecaconcept Scala

Laatst geüpdatet op juli 14, 2023 by Redactie

Een prikkelend nieuw concept heeft haar deuren aan de Van Hallstraat in de Westerparkbuurt. Scala, een inspirerend, one-of-a-kind theater -en horecaconcept ineen, waarbij gasten zelf hun ideale avond kunnen samenstellen: kiezen uit een rijke selectie korte voorstellingen, of ontspannen met een heerlijke cocktail en bijpassende gerechtjes. “Met Scala brengen we onze gasten het beste van twee werelden: de geneugten van een gezellige horecabeleving gecombineerd met professionele voorstellingen. Gasten hebben volledige vrijheid om hun eigen avond vorm te geven. Of het nu gaat om lekker een avondje (shared) dining of spontaan binnenwandelen voor een borreltje en genieten van een voorstelling, echt alles is mogelijk”, vertelt founder Tessa Harmsen over de opening van Scala. De locatie heeft een modern restaurantgedeelte en vier theaterzalen. De zalen bieden ruimte voor vier verschillende voorstellingen per avond. Elke voorstelling duurt twintig minuten en wordt drie keer opgevoerd, zodat gasten genoeg gelegenheid krijgen om elk gewenst optreden te bezoeken.

Eigentijdse invulling van theaterbezoek

Scala is de vernieuwde en uitgebreidere versie van het populaire TapasTheater, dat de afgelopen jaren furore maakte in Amsterdam Oost. TapasTheater werd in 2018 opgericht vanwege de groeiende behoefte naar een eigentijds invulling van het theaterbezoek. “Ik merkte om mij heen dat vrienden en familie steeds minder naar het theater gingen. Het snelle eten na een drukke werkdag, om vervolgens in een sfeerloze lobby in de rij te staan voor de toilet, bar en de garderobe; het stond ze tegen. Bij ons kunnen gasten zélf bepalen wanneer ze een voorstelling willen bekijken en wanneer ze willen genieten van eten en drinken,” vertelt Harmsen over haar unieke concept.

Inspelen op groeiende behoefte

Dat het concept de afgelopen jaren aansloeg, beek wel uit de keer op keer volgereserveerde avonden. Daarom was de stap naar een grotere locatie broodnodig. Niet alleen wordt Scala bijna twee zo groot t.o.v. het oude TapasTheater, ook wordt het food & drinks menu flink uitgebreid. Zo vind je op de kaart van Scala o.a. een uitgebreide selectie van antipasti, mezze en flammkuchen. De one-of- a-kind theaterervaring blijft onveranderd want zoals Harmsen zegt: “Het is de hoogste tijd dat nog meer mensen kunnen genieten van deze unieke avond uit. Het concept werkt en met Scala kunnen we ons nog beter aanpassen op de wensen van onze gasten”.

Een plek vol cultuur

Scala presenteert elke avond een mix aan verschillende genres, van cabaret tot toneel en muziek tot dans. Door de diversiteit aan genres en de duur van de voorstellingen is het voor bezoekers interessant om meerdere voorstellingen op één avond te bezoeken. Doordat in de regel artiesten twee weken in Scala spelen kunnen ze veel vlieguren maken. Dit is waardevol voor gevestigde namen die een eigen (solo-)voorstelling willen opvoeren, maar ook voor opkomende theatermakers die een publiek aan zich binden. Zo hebben o.a. Merol, Lisa Ostermann (Winnaar Leids Cabaret Festival) en Luuk Ransijn (Winnaar Amsterdams Kleinkunst Festival) zich kunnen ontwikkelen.

Over Scala

Adres: Van Hallstraat 286, 1051 HM Amsterdam

Telefoonnummer: 020 7793306

Website: Scala-amsterdam.nl