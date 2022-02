Hot Spot: restaurant Cannibale Royale Rotterdam

Restaurant Cannibale Royale opent de deuren van een gloednieuwe vestiging in Rotterdam aan de Westblaak. Het restaurant, de kaart en ‘look and feel’ van dit restaurant kan het beste worden omschreven als een kruising tussen een chique Franse brasserie en mysterieuze bar. Eten is hier niet alleen lekker, een bezoek aan het restaurant is een beleving door de originele setting, ingrediënten van de beste kwaliteit en door de gezellige atmosfeer. Het is de zesde vestiging van Cannibale Royale en de eerste in Rotterdam.

Rotterdamse realness

De Rotterdamse vestiging van Cannibale Royale zit aan de Westblaak in het centrum van de stad. Een plek die alle Rotterdammers kennen, in de brede middenberm van deze straat bevindt zich namelijk het grootste skatepark van Europa. Het ongepolijste van de stad Rotterdam komt juist op deze plek duidelijk naar voren. Hier vind je de echte Rotterdammers. Dat past goed bij waar Cannibale Royale voor staat: realness. In het restaurant is iedereen welkom. De sfeer is laagdrempelig en good vibes zijn hier gegarandeerd. Net als goed en lekker eten.

Van lunch tot late night

Bij Cannibale Royale kun je uitgebreid dineren en in het weekend binnenkomen voor een lunch en blijven hangen tot middernacht. De keuken is open tot 23.00u, dus ook voor een laat diner ben je hier aan het goede adres. Nog geen zin om daarna naar huis te gaan? Dan blijf je gewoon nog even zitten, want het restaurant heeft een vergunning om de deuren open te houden tot in de late uurtjes. Zodra het weer mag, natuurlijk. Het publiek om je heen is divers: van families tot skaters en zakenmensen tot vriendengroepen. Iedereen is welkom om zichzelf te zijn en je lekker te laten gaan. Het interieur is net zo divers als het publiek: Cannibale Royale laat zien dat een rauwe sfeer en een chique touch prima samengaan.

Proef en ervaar Cannibale Royale

Op welk moment van de dag je ook binnenvalt, hier kom je om te ontspannen en genieten in een ongedwongen sfeer. Cannibale Royale serveert vers eten met ingrediënten van de beste kwaliteit, vlees van de grill, creatieve cocktails en lokaal craft bier. Samen met Kaapse Brouwers heeft Cannibale Royale een eigen biertje Le Rouge ontwikkeld die hier op de tap komt. Voor de echte carnivoren is er de ruime keuze uit bijvoorbeeld een Le Modeste (300gr) Flat Iron Steak, Le Sympathique (200gr) Bavette of een Le Classique 180gr Burger. Cannibale Royale is er voor iedereen dus ook de vegetariërs is gedacht met met o.a. Le Possible Vega burger (120gr) als populairste optie. Ook zal deze nieuwe hotspot toffe events zoals blockparty’s en avonden met Rotterdamse kunstenaars organiseren. Het restaurant heeft dus veel gerse plannen voor events met lokale dj’s, rappers en spoken word artiesten.

Cannibale Royale

Westblaak 86

3012 KM Rotterdam

Website: https://cannibaleroyale.nl/