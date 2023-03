Hot Spot: restaurant Elea in Den Haag￼

Met restaurant Elea is het Noordeinde in Den Haag een toprestaurant rijker. Op 17 februari 2023 openden gastvrouw Bibi Kuyp en chef Takis Panagakis er de deuren van hun fine-dining-restaurant, dat eerder in Rijswijk gevestigd was. Op steenworp afstand van Paleis Noordeinde laten zij Den Haag kennismaken met hun creatieve, moderne keuken met subtiele Griekse invloeden.



De nieuwe locatie op het adres Noordeinde 142 is 300 m² groot. Het restaurant biedt plaats aan 55 personen en beschikt over een open keuken en een chef’s table. Restaurant Elea staat bekend om de creatieve en innovatieve Franse keuken met subtiele Griekse invloeden, die verwijzen naar de Griekse afkomst van chef Takis Panagakis. Zo combineert hij langoustine met Griekse suneli-specerijen, geeft hij een subtiele Griekse touch aan uit Nederland afkomstige yellowtail kingfish en serveert hij als dessert een lichtzoete variant op tzatziki.

Ruimte om te groeien

Takis Panagakis (40): “Op deze prachtige locatie kunnen we op veel fronten groeien, ook voor wat betreft het culinaire niveau. We beschikken over een nieuwe gasloze Palux-keuken en een aparte voorbereidingskeuken op de benedenverdieping. Mijn sous-chef is Afroditi Lamprianidou. Zij kwam over van sterrenrestaurant Fine Fleur in Antwerpen en werkte al eerder bij me. Niels van der Zwan is mijn junior sous-chef. Totaal bestaat het keukenteam uit zeven personen.”

Veel te kiezen

Op gastronomisch gebied valt er veel te kiezen bij Elea. De kaart bestaat uit een seizoensmenu van vijf, zes en zeven gangen (€ 80,- tot € 110,-), dat ook in een vegetarische variant verkrijgbaar is. Beide menu’s zijn uitgeschreven, zodat de gast vooraf weet wat er op het bord komt. Verder kent de chef’s table een eigen menu en is er een à la carte-kaart. Op zaterdag en zondag wordt er een lunchmenu van drie (€ 52,50) tot vier gangen (€ 62,50) geserveerd.

Dutch Yellowtail Kingfish met een Griekse salade van komkommer, tomaat, groene paprika en kapperblad

Griekse topwijnen

Bibi Kuyp en sommelier Marios Lamprianidis zijn trots op de wijnkaart, die veel Griekse wijnen bevat. Bibi Kuyp: “Naast wijnen uit landen als Frankrijk, Italië en de Nieuwe Wereld, telt de wijnkaart evenzoveel Griekse wijnen. Allemaal kwaliteitswijnen afkomstig van de absolute top van Griekenland. Een heel bijzondere wijn is gemaakt van Assyrtiko-druiven, geoogst op het eiland Santorini en vervolgens vijf jaar lang op fles gerijpt in de zee bij Santorini. Jessica Wiltenburg is assistent-maître en fromager. Zij is tevens verantwoordelijk voor de cocktails, die we ook in alcoholvrije varianten serveren.”



Restaurant Elea is geopend van donderdag tot en met maandag vanaf 18.30 uur voor diner en op zaterdag en zondag vanaf 12.30 uur voor de lunch.



Restaurant Elea

Noordeinde 142

2514 GP Den Haag

www.restaurantelea.nl

Foto’s: Alieke Eising