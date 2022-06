Hot Spot: restaurant Miri Mary

Midden in De Pijp vind je sinds deze week het nieuwe restaurant: Miri Mary. De afgelopen maanden is het pand omgetoverd tot een fraai restaurant, is er een ijzersterk team verzameld en een nu al spraakmakend menu ontworpen. De rest van de maand juni gaat het team van woensdag tot en met zondag vanaf 18 uur proefdraaien, met een wisselend menu en een gelimiteerd aantal plekken.

Met passie voor écht goede koffie, cocktails, de Indiase keuken en een vleugje mysterie, is Miri Mary ontstaan. Miri Mary brengt zwarte peper – India’s favoriete specerij – en de westerse wereld samen rond de tafel. Je ontdekt een uitgebreid culinair erfgoed, doorspekt met tijdloze recepten die ons doen denken aan gezellige familiebijeenkomsten en de aroma’s van thuis. Modern doch geworteld in het verleden. Het menu van Miri Mary is een viering van nostalgische herinneringen uit de kindertijd, verheven door culinaire technieken, heerlijke kruiden en verse, lokale en eigen gekweekte producten.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van Indiase kruiden

Foram Kamdar, oprichter van Miri Mary, heeft een ijzersterk team om haar heen verzameld; zo is Yakup Aydin, koffiekenner, liefhebber, voormalig Nederlands Barista Kampioen én koffie consultant voor Miri Mary. Yakup is een van de pioniers van de koffiecultuur zoals we die nu kennen en heeft het team de afgelopen maanden klaargestoomd. Dankzij Sven Brokaar, eigenaar Restaurant Mecca (Rotterdam), is het team opgeleid om waanzinnige cocktails te serveren. De keuken staat onder leiding van de gerenommeerde Indiase chef Nirvaan Thacker. Nirvaan is drie maanden in Nederland, vanuit India, om het volledig Indiase keukenteam van Miri Mary op te leiden.

Bij Miri Mary zal ieders smaakpalet op verschillende manieren verrast worden, de betoverende smaaksensaties uit de moderne Indiase keuken en de eclectische lijst aan cocktails zal men betoveren. Miri Mary moet de thuishaven in de gezellige De Pijp worden voor iedereen die het leven wil vieren.



Miri Mary

Van der Helstplein 15, Amsterdam