Hot Spot: The Rooftop at GHG

Rotterdam heeft er een epische, nieuwe hotspot bij. The Rooftop at GHG is dé plek om kleurrijke ontdekkingen te doen, spannende games voor alle leeftijden te spelen en elkaar te ontmoeten om wat te eten of drinken. Hiermee wordt de legacy van het Groot Handelsgebouw (GHG) voortgezet als een bruisend centrum voor activiteiten en eet- en drinkgelegenheden. Tot en met december is er een maandelijkse programmering met enerverende events, bruisende borrels en artistieke activaties.

Comfort met een hoofdletter ‘C’

Bereid je voor op een zomer die je naar een hoger niveau zal tillen met het nieuwe adembenemende dakterras in Rotterdam! Het restaurant en de bar, gerund door Spinning Group en Smoke Masters, bieden een volledig menu en een bar met veel opties. Gasten kunnen zich verliezen in nieuwe hoogten van culinair genot en kunnen van hun maaltijden en cocktails genieten in de kleurrijke ruimte of op de zonovergoten terrassen, beide met het beste uitzicht op het centrum van Rotterdam. Met een menu van toegankelijke gerechten, van comfort food tot Mediterraan, rechtstreeks uit de open keuken en bij twee bruisende foodstations. Bezoekers kunnen genieten van een variatie aan heerlijke gerechten: van smash burgers en loaded fries tot gezonde salades en lunchopties. Er komt een foodstation waar je je als een kind in een snoepwinkel voelt, met snacks en lekkernijen. Liever gewoon een Rotterdams bakkie pleur? Ook die is er te vinden. Natuurlijk samen met vers gebak.

Activiteiten voor jong en oud

“Ons doel is om plaatsen te creëren die fundamenteel lokaal, bescheiden, gelaagd, kleurrijk, opwindend, ambitieus en inclusief zijn”, aldus Michael Phillips, president van Jamestown. “The Rooftop at GHG is onze vertaling van deze theorie voor Rotterdam. Met een levendige en speelse sfeer vol kleurrijke elementen wordt het hele concept een meeslepende ervaring die de zintuigen prikkelt.” Verken het dak via verschillende bruisende kenmerken en laat je competitieve geest de vrije loop met arcadespellen, tafelvoetbal of minigolf. Daarnaast zal er een felgekleurde lintkamer zijn met een fotohokje om al het plezier vast te leggen. Maak het feest compleet met een levensgroot doolhof en een zoete traktatie bij de candybar.“

The Rooftop bij Groot Handelsgebouw

Open: Geopend eind juni-december

Openingstijden: Woensdag tot zondag– 11:00 tot 23:00 uur

Adres: Stationsplein 45, 3013 AK in Rotterdam​

Website: https://www.ghg.nl/rooftop



Kaartverkoop: Alleen online verkrijgbaar, volwassenen € 12,00, kinderen van 2-14 jaar € 9,00, kinderen van 0-2 jaar gratis

Tickets zijn tot zes weken van tevoren verkrijgbaar. Een ticket is vereist voor toegang tot een van de The Rooftop-concepten, inclusief de eet- en drinkgelegenheden, The Restaurant + The Boulangerie.