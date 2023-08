Hot Spot: Trattoria BREDA

Vandaag opent Trattoria BREDA haar deuren in Amsterdam! Trattoria BREDA is een eigentijdse Trattoria waar een prachtige houtoven in de zaak centraal staat, alle pasta’s in huis worden gemaakt en met de mooiste Italiaanse producten wordt gewerkt. Een echt buurtrestaurant in de gezellige Czaar Peterstraat, waar uitgebreid kan worden gedineerd en geborreld. Vanaf eind augustus is het ook mogelijk te lunchen.

Trattoria BREDA & Enoteca

Het restaurant bestaat uit twee delen; in het voorste deel vind je een eigentijds Italiaans restaurant met eigengemaakte pasta’s en een houtoven met gezellige eetbar prominent in de zaak. Deze houtoven zal worden gebruikt voor de bereiding van verschillende gerechten, zoals zeebaars in zoutkorst om te delen en geroosterde groenten. Daarnaast wordt er een kleine selectie Napolitaanse pizza’s geserveerd. Op het menu vind je huisgemaakt pasta’s, heerlijke antipasti, primi, secondi en contorni (bijgerechten) boordevol seizoensgroenten. De kookstijl is modern Italiaans, aangevuld met klassiekers als vitello tonnato en bucatini carbonara met guanciale die je niet wilt missen!



In het achterste gedeelte huist de moderne wijnkamer; Enoteca BREDA. Hier komen maar liefst 20 wijnen te staan die je kunt proeven of waar je een lekker glas van kunt drinken, waarna je de wijn óók nog eens kunt bestellen voor thuis. Naast dat je hier met je vrienden, familie of je date dus de lekkerste wijnen drinkt, serveren we hier ook een vijftal heerlijke pizza’s uit de houtoven.

Czaar Peterstraat 21, 1018 NW Amsterdam

Maandag t/m zondag, 18:00 – 24:00