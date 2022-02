Hot Spot: vega(n) restaurant Rozey Amersfoort

Het succesvolle vega(n) restaurant Rozey opent haar derde vestiging in Amersfoort. Na twee prachtige zaken in Rotterdam en Delft, krijgen nu ook Amersfoorters de kans om onbeperkt te genieten van wel 56 verschillende luxe veggie en vegan gerechtjes bij restaurant Rozey. En dat voor een vaste, zachte prijs; doordeweeks voor €34,50 pp en in het weekend voor €39,50 pp inclusief dranken. Rozey Amersfoort vestigt in een industrieel hoekpand met grote ramen, waardoor er veel lichtinval is en mooi uitzicht op de rivier de Eem. In de zomer is het goed vertoeven op het terras aan de kade, waar je kunt genieten van de zon en de voorbij varende bootjes. Het restaurant heeft ruimte voor circa 80 gasten en opent deze week haar deuren.

All-in vega(n) genieten

Het stylish dining concept komt uit de koker van de bekende foodstylist Roos Rutjes. Voor de nieuwe pas geopende zaak in Amersfoort zijn ze een samenwerking aangegaan met de gepassioneerde horecaondernemers Hans en Lisanne Bommer, wie tevens broer en zus zijn. Het menu is hetzelfde als bij de andere locaties. Bij Rozey is 75 procent van de kaart vegan en 25 procent vega. Alle 56 gerechtjes van het all inclusive-menu zijn gecreëerd met eerlijke producten, waarbij vleesvervangers, heerlijke sauzen en verse groenten de boventoon voeren. Alvast een voorproefje wat op de menukaart staat: van de vegan bitterbal, de vegan coquilles met beurre-blanc saus en carpaccio van knolselderij tot en met saté en burgertjes. En de dessertjes zoals warme chocolade lava en kokos panna cotta zijn om je vingers bij af te likken!

Verantwoorde producten van duurzame leveranciers

De bedenkers van Rozey hebben als uitgangpunt dat zowel ingrediënten en producten als leveranciers zo min mogelijk belastend zijn voor mens, dier en planeet. Roos vroeg leveranciers naar de meest verantwoorde producten uit hun assortiment. Daardoor werken ze nu met de biologische koffiebonen van Smit & Dorlas, groenten en fruit van het oer-Hollandse bedrijf Van Gelder, thee van Pukka, havermelk van Oatly, BOS icetea, biologisch bier van Brouwerij De Leckere en de mooie planten van Ogreen. Op de wijnkaart staan de natuurwijnen van Terra Vites. In het restaurant is een mini-Rozeyshop geopend, waar je heerlijke vegan cosmetica van We love the planet kunt vinden, zoals zonnebrandcrème, deodorant en lippenbalsem. Ook vind je er mooie, duurzame Rozey-waterkaraffen.

Rozey Amersfoort

Eemlaan 73

Amersfoort

Openingstijden: Dagelijks van 17:00 tot 22.00

www.rozey.nl