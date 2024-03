Hot Spot: Vietnamees restaurant Madame Saigon

Madame Saigon, hét authentiek Vietnamese restaurant in het hart van Rotterdam, heeft onlangs haar deuren geopend. Het restaurant in een trendy Vietnamese sfeer, is gelegen in een zijstraat van de Witte de Withstraat. De inrichting van het restaurant is om door een ringetje te halen en de gerechten uit de Vietnamese keuken zijn om je vingers bij af te likken. Op het menu van dit family-run restaurant staan gerechten die bereid worden volgens goed bewaarde familierecepten.

Lees ook: Recept: Vietnamese Bún bò

Proef de smaken van de Vietnamese keuken

Madame Saigon serveert authentiek Vietnamees eten, bereid met liefde. Van starters zoals loempia’s en Vietnamese baguette tot hoofdgerechten zoals Pho (Vietnamese noodle soep) en heerlijke rijstgerechten om te delen. De smaken zijn puur en er wordt uitsluitend gekookt met verse ingrediënten uit het seizoen. Op de uitgebreide menukaart staan ook lekkere klassieke cocktails met een Aziatische twist. Iets te vieren? De eerste verdieping van het restaurant is geschikt voor het organiseren van een mooi feestje of (bedrijfs)event. Bij Madame Saigon beleef je de sfeer en proef je de smaken van Vietnam in het centrum van Rotterdam!

Lees ook: Recept: Bánh Mì

Madame Saigon

Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 12u voor lunch, borrel en diner.

Schiedamse Vest 56

3011 BD Rotterdam

Tеl: 010 310 7956