Hot Spot: wijnbar Vineria Nebbiolo in Baarn

Onlangs openden ondernemers Jouke de Bruin en Jasper Borggreven hun Vineria Nebbiolo in Baarn. Met een aanbod van maar liefst 450 strikt Italiaanse wijnen is de wijnbar uniek voor Nederland. De zaak onderscheidt zich tevens door het prachtige designinterieur en het aanbod van creatieve huisgemaakte hapjes en gerechtjes uit de Italiaanse keuken.



Vineria NEBBIOLO is het resultaat van de samenwerking van wijnspecialist Jouke de Bruin van Italiaanse wijnwinkel Nebbiolo Premium Italian Wines in Baarn en horecaondernemer Jasper Borggreven van Italiaans restaurant Cosa in Baarn en Naarden. Jouke de Bruin (47): “Onze liefde voor Italië komt samen in onze wijnbar, die als een verborgen parel tussen onze beide bedrijven ligt. Met een aanbod van maar liefst 450 strikt Italiaanse wijnen variërend van Trentino-Alto Adige in het noorden tot het eiland Sicilië zijn we als wijnbar uniek in Nederland. Door per fles een vaste opslag van € 15,- bovenop de winkelprijs te rekenen blijven de wijnen betaalbaar. Hierdoor kan de gast ook wijnen uit het hogere segment voor een schappelijke prijs drinken.”

Sporen in de horeca verdiend

Beide ondernemers hebben hun sporen in de horeca verdiend. Voordat hij Italiaans restaurant Cosa begon, gaf de 45-jarige Jasper Borggreven hotel-restaurant Promenade in Baarn een succesvol tweede leven. Jouke de Bruin was eerder sommelier en bedrijfsleider bij landgoed de Salentein in Nijkerk en bij sterrenrestaurants als Mariënhof in Amersfoort, Kasteel Heemstede in Houten, ’t Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht en Ron Gastrobar in Amsterdam.

Creatieve Italiaanse hapjes en gerechtjes

Zeebaarstartaar, kappertjes, citroen

Van het enorme aanbod aan Italiaanse kwaliteitswijnen worden 25 wijnen per glas geschonken. Daarnaast kan de wijnliefhebber genieten van verfijnde en creatieve borrelhapjes en gerechtjes uit de Italiaanse keuken die in eigen keuken worden gemaakt. De menukaart biedt onder meer vegetarische items zoals salade van roodlof, peer en gorgonzolacrème en lekkers uit de zee als oesters met een crème van burrata en granita spritz en tartaar van zeebaars met kappertjes en citroen. Naast à la minute gesneden vleeswaren en kazen zijn er elegante pizzette (kleine pizza’s) en als ‘dolce’ zijn er cannoli met mascarpone, sinaasappel en pistache. De prijzen starten bij € 4,- voor een hapje en € 12 voor een gerechtje. Jasper Borggreven: “Voor een complete beleving bieden we ook een ‘High wine’ aan, bestaande uit een mousserend aperitief, brood, mineraalwater en drie gerechtjes met bijpassende wijnen voor € 47,50 per persoon.”

Honderden zwevende flessen

Het interieur ademt de sfeer van een ‘hidden bar’. Door onder meer het zwarte plafond is een intieme ruimte ontstaan, met als eyecatchers de honderden wijnflessen aan de muur die lijken te zweven. Ook de prachtige zwart-wit beschilderde vloer springt in het oog, evenals de groene bar met het marmeren blad. Jouke de Bruin: “Aan de onderzijde van de wanden hebben we ruimte gemaakt voor flessen die gasten gedronken hebben en die daar als blijvende herinnering aan unieke momenten bewaard kunnen blijven, desgewenst voorzien van hun persoonlijke boodschap.”

Wijnkathedraal

De nieuwbakken compagnons zijn trots op hun nieuwe zaak. “We zijn nu een paar weken open en de reacties zijn heel enthousiast. Veel gasten zijn verrast en roemen de combinatie van wijn, betrokken gastvrijheid en een prachtig interieur. Een van hen noemde het zelfs een wijnkathedraal en dat zien we als een treffende beschrijving en een groot compliment”, aldus Jasper Borggreven en Jouke de Bruin.

Plaats voor 32 gasten

Vineria Nebbiolo is gevestigd aan de Amalialaan 1 in Baarn en toegankelijk vanuit het eveneens op dat adres gevestigde restaurant Cosa. De wijnbar is tevens toegankelijk via wijnwinkel Nebbiolo aan de Nieuwsstraat 31 gedurende de tijden dat de winkel geopend is. De wijnbar biedt plaats aan 32 gasten en is voorzien van airconditioning. De ruimte leent zich ook goed voor besloten bijeenkomsten, proeverijen en wijncursussen.

Vineria Nebbiolo is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 15.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 15.00 uur tot 21.00 uur.

Website: www.vinerianebbiolo.nl