Hou het vakantiegevoel langer vast en ga nazomeren bij Film by the Sea in Vlissingen

De zomervakantie mag dan officieel wel voorbij zijn, maar bij Film by the Sea in Vlissingen kun je je van 9 t/m 18 september nog steeds in de vakantiesferen wanen. Wat dacht je van relaxen in een drive-in bioscoop met de film Fast & Furious 7, of breng een ode aan de legendarische Olivia Newton-John met de Grease Sing-a-long! Begeef je in buitenaardse sferen door met je kleedje op het strand te kijken naar E.T the Extra Terrestrial of duik in de wereld van de filmsterren met René Mioch: Films & Sterren LIVE in het theater. Voor ieder wat wils en voor ieder een heerlijke nazomer!

Openingsfilm Good Luck to You, Leo Grande

Film by the Sea 2022 opent dit jaar met de film Good Luck to You, Leo Grande. Haar man Robert verzorgde voor Nancy (Emma Thompson) een huis, een familie en – op het zicht – een goed leven. Maar goede seks stond niet op het menu. Wanneer Robert komt te overlijden bedenkt Nancy een plan. Ze gaat op zoek naar avontuur en naar de voldoening die ze al die jaren gemist heeft. Good Luck to You, Leo Grande is vanaf 13 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien

Slotfilm Three Thousand Years of Longing – Nederlandse premiere!

Film by the Sea sluit zijn 24ste editie af met Three Thousand Years of Longing. Op een markt in Istanbul koopt de alleenstaande wetenschapper Alithea Binnie (Tilda Swinton) een antiek flesje dat, terug op haar hotelkamer, een djinn blijkt te bevatten. Deze geest uit de fles (Idris Elba) laat haar drie wensen doen en vertelt intussen een aantal sprookjesachtige verhalen van 1001 nacht over zijn eenzame bestaan. Het onvermijdelijke gebeurt: Alithea wordt verliefd op de djinn. Three Thousand Years of Longing is vanaf 17 november in heel Nederland in de bioscoop te zien.

Career Achievement Award

De Career Achievement Award van Film by the Sea 2022 gaat naar de eigenzinnige Mexicaanse scenarist, schrijver en regisseur Guillermo Arriaga, vooral bekend van zijn scenario’s voor enkele speelfilms van zijn landgenoot Alejandro G. Iñárritu: Amores perros, 21 Grams en Babel, maar ook auteur van o.a. de onlangs in Nederland verschenen roman Het vuur redden. Op zondag 11 september geeft Arriaga in CineCity Vlissingen een publiek interview, op maandag 12 september gevolgd door een eveneens publieke masterclass. Op zaterdag 17 september wordt aan Arriaga de Career Achievement Award van het festival uitgereikt tijdens de Awards Ceremony van de 24e editie van Film by the Sea.