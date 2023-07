Houd je hoofd koel deze zomer met de nieuwe verkoelende smaken van Starbucks!

Laatst geüpdatet op juli 6, 2023 by Redactie

Het is hartje zomer en de zon schijnt vol, dus het is tijd om te ontspannen en te genieten van ijskoude drankjes! Deze zomer lanceert Starbucks weer nieuwe verfrissende Refresha smaken die er stuk voor stuk voor zorgen dat jij er koel en ontspannen bij zit deze zomer! Nieuw op het menu zijn ook de Strawberry Waffle Cone Frappuccino en de Chocolatey Waffle Cone Frappuccino, twee spannende nieuwe smaken die jouw zomer nog relaxter gaan maken!



Voor iedereen die op zoek is naar een verfrissende en exotische smaaksensatie, staan er vijf spannende nieuwe smaken van de Starbucks Refresha op het menu. Geniet deze zomer van bijvoorbeeld de Mango Dragonfruit Starbucks Refresha Drink, de perfecte mix van juicy mango en dragonfruit smaak, met de hand geschud met ijs en een schepje dragonfruitblokjes voor een energie boost bij elke slok. Probeer ook eens de Dragon Coconut Starbucks Refresha Drink, een smaakvolle mix van mango en dragonfruit smaak, aangevuld met romige kokosdrank en een schepje dargonfruitblokjes voor een levendige en opvallende toevoeging die je dag net dat beetje beter maakt.

Dragon Coconut Starbucks Refresha

Mango Dragonfruit Starbucks Refresha

Als je houdt van een zachte, gekoelde Frappuccino Blended Beverage, dan hebben we goed nieuws! Deze zomer staan er twee gloednieuwe Frappuccino drankjes op het menu. De nieuwe smaken zorgen voor reis vol nostalgie en nemen je mee terug naar de zomer van toen. Laat jezelf stralen met een slokje van de nieuwe Chocolatey Waffle Cone Frappuccino Blended Beverage, een combinatie van een subtiele wafelsmaak, hints van vanille en bruine suiker, aangevuld met een rijke mokkasaus en afgetopt met een crunch van oubliehoorn. Meer trek in fris en fruitig? Probeer dan de Strawberry Waffle Cone Frappuccino Blended Beverage. Een combinatie van de bekende Frappuccino basis met een fruitige aardbeiensaus en een crunch van oubliehoorn voor een extra textuursensatie.



Chocolatey Waffle Cone Frappuccino

Strawberry Waffle Cone Frappuccino

Beschikbaarheid

De nieuwe dranken zijn vanaf 6 juli verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland. Je kan de dichtstbijzijnde winkel vinden via de Starbucks Store Locator op www.starbucks.nl. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats of Thuisbezorgd.