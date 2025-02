Houd je ogen open: tips en waarschuwingssignalen voor vermoeidheid achter het stuur

Laatst geüpdatet op februari 27, 2025 by Redactie

Constant geeuwen en een iets te comfortabele zithouding: het donkere seizoen in combinatie met warm verwarmde auto’s in de herfst- en wintermaanden leiden steeds vaker tot vermoeidheid achter het stuur. Of je nu ’s ochtends naar je werk rijdt of ’s avonds na het sporten naar huis rijdt: als je je slaperig voelt in de auto, kan het snel gevaarlijk worden. We geven handige tips over hoe bestuurders vermoeidheid kunnen voorkomen en correct kunnen reageren wanneer hun ogen zwaar worden.

Let op, moe!

Wanneer je rijdt, geven bepaalde borden aan dat je onmiddellijk moet stoppen bij de dichtstbijzijnde rustplaats. De alarmbellen gaan rinkelen als je moeite hebt om op je rijstrook te blijven, het gevoel heeft dat de weg smaller wordt, naar de weg staart, geen herinnering hebt aan de laatste kilometers of een verkeersbord over het hoofd hebt gezien en de afslag hebt gemist. Brandende ogen, wazig zicht, meer geeuwen of toenemende rillingen zijn ook waarschuwingssignalen. Nieuwere auto’s zijn vaak uitgerust met geavanceerde technologie en sensoren die de vermoeidheid van de bestuurder detecteren. Verschillende rijassistentiesystemen, zoals de stuur- en rijstrookassistent of de zijdelingse botsingsbescherming, slaan alarm wanneer ze onnatuurlijk rijgedrag opmerken.

Oorzaken van vermoeidheid

Gebrek aan slaap, ongezonde voeding, te weinig vocht in het lichaam, gebrek aan beweging en zelfs psychische stress leiden over het algemeen tot een laag energieniveau en zware oogleden. De toegenomen vermoeidheid in de winter is eenvoudig te verklaren. Doordat de dagen korter en minder zonnig zijn en de lichtintensiteit lager is, produceert het lichaam in de donkere maanden van het jaar minder serotonine. Een lager niveau van gelukshormonen kan leiden tot meer vermoeidheid en een depressieve stemming. De koude temperaturen zorgen er ook voor dat het lichaam meer energie moet verbruiken om warm te blijven, wat leidt tot een algemeen gevoel van uitputting. Daarnaast heeft het lichaam een ​​verminderde voorraad vitamine D door minder tijd in de zon. De “zonvitamine” is verantwoordelijk voor het versterken van het immuunsysteem en voorkomt lethargie – een verstoring van het bewustzijn die gepaard gaat met slaperigheid en een verhoogde drempel voor irritatie. Bovendien hebben mensen in de winter een grotere behoefte aan slaap.

Tips tegen hangende ogen

Hoe kun je vermoeidheid tegengaan? De beste manier om slaperigheid tijdens het rijden te bestrijden, is door een pauze te nemen. Slechts een paar minuten in de frisse lucht – of het nu gaat om een ​​korte wandeling of een paar lichte gymnastiekoefeningen – zorgen ervoor dat je bloedsomloop weer op gang komt. Dit komt doordat door te bewegen er zuurstof in het bloed komt en daardoor de concentratie toeneemt. Als er geen plek in zicht is om te stoppen, helpt het om het raam open te zetten en diep adem te halen. Het effect houdt echter niet zo lang aan, waardoor automobilisten elke twee uur hun reis kort moeten onderbreken.

Ook een kopje koffie of een energiedrankje kunnen op korte termijn helpen om de alertheid te verhogen. Cafeïne werkt echter maar voor een beperkte tijd en is geen oplossing voor de lange termijn tegen vermoeidheid. Over het algemeen is het voor autoliefhebbers het beste om hun reistijden aan te passen aan de biologische dieptepunten van het lichaam. Het lichaam verkeert waarschijnlijk in een lage toestand tussen twee en vijf uur ’s ochtends en tussen één en drie uur ’s middags. Reizigers moeten indien mogelijk deze tijden helemaal vermijden. Nog een tip om te voorkomen dat je ogen dichtvallen: voer een stimulerend gesprek. Of je nu op de passagiersstoel zit of luistert naar een spannend luisterboek of een podcast: opwinding en geconcentreerd luisteren gaan vermoeidheid tegen. Als je met een passagier meereist, is het ook raadzaam om de rit te splitsen en bij de minste vermoeidheid van bestuurder te wisselen.

Geen kans voor vermoeidheid – preventie

Een lange autorit met veel stress en een nacht met weinig slaap kan niet alleen gevaarlijk zijn voor de bestuurder zelf, maar ook voor alle andere weggebruikers. Naast voldoende slaap stimuleert fysieke activiteit in de ochtend het cardiovasculaire systeem vóór de reis en zorgt ervoor dat vermoeidheid geen kans krijgt. Ook natuurlijk licht mag niet worden onderschat, zelfs niet als er wolken zijn. Als je het niet prettig vindt om in de kou je huis te verlaten, kun je de zon ook binnenhalen. Daglichtlampen imiteren natuurlijk zonlicht en onderdrukken de aanmaak van melatonine, het slaaphormoon, al na een half uur gebruik. Ook het honger- en verzadigingsgevoel zijn belangrijk. Een goed dieet is niet alleen gezond, maar helpt ook tegen vermoeidheid. Te veel of te weinig eten voor het rijden kan een negatief effect hebben op de uitvoering. Een licht dieet met groenten en voldoende vitamine D geeft het lichaam energie en is gezond. Gezonde opties zijn ook geschikt als tussendoortje, omdat suiker bijvoorbeeld snel effect heeft, maar je er ook weer snel van af kan brengen. En vergeet niet: zorg dat je altijd voldoende drinken aan boord hebt, bij voorkeur water.