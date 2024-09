Zo houdt je het vakantiegevoel langer vast

Laatst geüpdatet op september 11, 2024 by Redactie

Verschillende factoren dragen ertoe bij dat het vakantiegevoel snel verdwijnt. Dit omvat een volledige e-mailinbox, back-uptaken en een drukke agenda. De mentale omschakeling van vakantie- naar werkmodus en de stress van komende projecten kunnen de ontspanning snel teniet doen. Hoe slaag je erin om dat kostbare vakantiegevoel zo lang mogelijk in je dagelijkse werkleven vast te houden? We hebben drie tips.

1. Vóór de vakantie: wees duidelijk

Je vakantie begint niet pas op de dag van vertrek; de juiste voorbereiding is het allerbelangrijkste voor een ontspannen begin van je vakantie. Een opgeruimd bureau en goed geïnformeerde collega’s helpen je hoofd leeg te maken en zorgen ervoor dat je echt kunt ontspannen op vakantie.

2. Tijdens vakantie: vakantiemodus aan, werkmodus uit

Op vakantie: schakel uit en ontspan! Alleen degenen die het dagelijkse beroepsleven volledig negeren en hun ziel tot rust laten komen, kunnen hun batterijen opladen en verfrist terugkeren. Vakantiegangers moeten alle werkmeldingen op hun mobiele telefoons uitschakelen. Nog beter: laat je mobiele telefoon van het werk thuis en vermijd de verleiding om zakelijke e-mails te lezen.

3. Na terugkomst: Ga weer verder met een buffer

Terug aan het werk? Geen reden om te haasten. Er moet tijd worden gepland in de kalender of bij het plannen van werkzaamheden voor de noodzakelijke updates. Belangrijke beslissingen mogen niet worden genomen in de eerste twee dagen na een lange vakantie. In plaats daarvan is het belangrijk om de tijd te nemen om goed aan te komen. Om snel een goed overzicht te krijgen van de belangrijkste onderwerpen, is het ook handig om gesprekken te voeren met collega’s. Een andere goede methode is om een ​​stukje ‘vakantiegevoel’ te integreren in je dagelijkse werkroutine bijvoorbeeld via vakantiefoto’s of een leuk souvenir op het werk.



Met deze strategieën kan de overgang van vakantie naar dagelijks werk soepeler verlopen en kun je langer profiteren van herstel.