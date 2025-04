How to: de 6 beste tips voor een stralende en duurzame afwasroutine

Laatst geüpdatet op april 7, 2025 by Redactie

De vaatwasser inruimen: een terugkerende discussie in menig huishouden. Borden voor of achter? Tot de nok vol of maar voor de helft? En hoe zorg je ervoor dat alles écht schoon wordt zonder onnodig water of energie te verspillen? Schoonmaakpionier Ecover helpt je op weg met slimme tips voor een efficiënte én duurzame afwasroutine. Maar daar stopt het niet: met hun nieuwste vaatwastabletten – voorzien van een volledig plasticvrije1 coating dankzij een technologische primeur in de industrie – zet Ecover een grote stap in de strijd tegen microplastics. Want uit onderzoek blijkt dat 74% van de mensen zich zorgen maakt over de impact van microplastics op hun gezondheid. Bijna de helft houdt hier al bewuster rekening mee bij het doen van de boodschappen, maar het grootste probleem is de informatie die ontbreekt. Tijd om jouw afwasroutine niet alleen makkelijker, maar ook groener te maken!

Daarom onze zes ultieme tips voor een duurzame afwasroutine:

Skip de spoelbeurt – Spoel je borden niet eerst af onder de kraan, maar schraap alleen de etensresten er af. Hiermee bespaar je liters water.

Gebruik het eco-programma – Gebruik altijd de eco-knop. Het programma duurt langer, maar krijgt de vaat helemaal schoon op een lagere temperatuur. Zo bespaar je meer dan 25% stroom en meer dan 20% water ten opzichte van het standaardprogramma.

Wees kampioen vaatwasser inruimen – Zet de afwasmachine pas aan als het vol is. Anders is het zonde van het milieu en je portemonnee. Wanneer je de vaatwasser altijd vol in plaats van driekwart laat draaien, bespaar je 20% op het stroomgebruik. Maar zorg ook weer niet dat je té vol stapelt, want dan kan het water niet alle vaat bereiken.

De ideale indeling – Het spreekt voor zich dat je bovenin de kopjes, glazen en schalen plaatst en onderin de borden en pannen. Heb je plastic bakjes, plaats die ook bovenin naast keramieken voorwerpen en zet ze schuin, want dan drogen ze sneller. Bestek op zijn kop of rechtop in het mandje? De beste manier is om en om, dan wordt het het schoonst. Gaat het om veiligheid en hygiëne, dan is het met het handvat naar boven beter.

Zeg vaarwel tegen plastic sponzen – Ga voor herbruikbare schoonmaakdoekjes, een natuurlijke spons of houten afwasborstel. Minder microplastics in je afvoer, meer liefde voor de planeet.

Gebruik plasticvrije vaatwastabletten – kies voor effectieve vaatwastabletten die biologisch afbreekbaar én dus nu ook plasticvrij zijn.

Duurzaam schoonmaken zonder compromissen

Elke kleine aanpassing in onze schoonmaakroutine kan een groot verschil maken voor het milieu. En zo gaat Ecover nu nog een stap verder met het lanceren van hun vernieuwde vaatwastabletten. Hun nieuwste All-In-One en All-In-One Power vaatwastabletten zijn niet alleen effectief, maar ook beter voor de planeet. De Power-variant bevat zelfs 40% meer vlekverwijderende enzymen4 voor een extra diepe reiniging. Wat nog meer een upgrade kreeg? De verpakking. Die is niet alleen compacter, maar ook gemaakt van 60% gerecycled karton. Oh, en de geur? Een heerlijke frisse mix van mandarijn en citroengras.



“Sinds dag één gaan we bij Ecover tegen de stroom in om schoonmaken steeds groener en slimmer te maken,” zegt een woordvoerder van Ecover. “Deze nieuwe vaatwastabletten vormen een belangrijke mijlpaal in het minimaliseren van plastic in onze producten. Na jaren hard werken zijn we trots dat we ze nu met alle huishoudens kunnen delen.”

Duurzaamheid zonder greenwashing

Ecover is ervan overtuigd dat echte duurzaamheid begint bij transparantie. Daarom vinden ze het belangrijk om te vermelden dat de nieuwe tabletten zelf volledig plasticvrij zijn (dus ze bevatten óók geen polyvinylalcohol (PVOH/PVA)), maar dat de doos niet 100% plasticvrij is. Die is 100% recyclebaar, maar bevat een dunne plastic voering om de tabletten te beschermen tegen vocht. Zo blijven de tabletten goed beschermd en voorkom je dat ze voortijdig onbruikbaar worden. Uiteindelijk is de meest duurzame keuze niet alleen een verpakking zonder plastic, maar ook een product dat zijn volledige levensduur haalt en niet ongebruikt weggegooid hoeft te worden.