Huda Beauty Blush Filter

Laatst geüpdatet op juni 7, 2024 by Redactie

Huda Beauty lanceert Blush Filter Liquid Blush: een nieuwe blush met een filtered finish. Deze lichtgewicht vloeibare blush heeft opbouwbare, blendbare pigmenten en fijngemalen micro-pearls voor een soft-focus, high-impact glow. De Blush Filter is verkrijgbaar vanaf 7 juni bij ICI PARIS XL voor € 28,- per stuk.

De formule van Blush Filter bevat opbouwbare en mengbare pigmenten, zodat het moeiteloos in de huid smelt voor een zachte gloed met een vleugje pigment. Blush Filter is verkrijgbaar in vijf kleuren die geschikt zijn voor alle huidtinten en heeft ook een zoete, lekkere candy geur als aanvulling op de namen van de tinten. De innovatieve en schattige applicator maakt het aanbrengen super eenvoudig. Breng drie stipjes aan op het gewenste gebied om het vervolgens uit te blenden met de vingers zodat het smelt op de huid voor een stralende finish.



“I’m obsessed with achieving a filtered finish without the filter. So, I wanted a blush that gave the most beautiful ‘airblushed’ finish while being super lightweight with plenty of playtime and staying power! I love ombre blush, so right now, I’m using two shades of Blush Filter to create a multi-dimensional blush. I use a lighter shade on the top of my cheekbone and a darker shade below and blend before setting with our Easy Bake Loose Baking & Setting Powder. It’s so fire and so easy!”

– Huda Kattan

Waarom Huda obsessed is:

Easy-to-use

Soft Focus Filtered-finish

Buildable and blendable

Lightweight and melts on skin

Instructies:

Breng 3 stipjes aan op het gewenste gebied met de applicator.

Blend het met je vinger voor een soft-focus finish.

Kleuren:

Black Cherry

Cotton Candy

Peach Sorbet

Strawberry Cream

Watermelon Pop

Huda’s kleurcombinaties voor een ‘ombre’ blush:

Cotton Candy + Strawberry Cream

Cotton Candy + Peach Sorbet

Peach Sorbet + Watermelon Pop

Strawberry Cream + Black Cherry

Verkrijgbaar bij iciparisxl.nl.