Huda Beauty Bombshell Lip Duo Kit

Laatst geüpdatet op april 23, 2024 by Redactie

Huda Beauty lanceert Bombshell Lip Duo lipkit: een nieuwe lipkit in hun meest iconische lip combinatie. De lipkit is nu te koop bij ICI PARIS XL voor €32 per stuk. Huda Beauty’s super gepigmenteerde matte lippotloden hebben een zachte formule die gemakkelijk over de lippen glijden om je lippen extra vorm te geven. De langhoudende, transferbestendige en AF-formule omlijnt de lippen moeiteloos. De internet-fave Liquid Matte Lipsticks hebben een zachte textuur die zorgt voor een ultra gepigmenteerde, langhoudende kleur met een zijdezachte finish. Dit is het ultieme lipduo voor direct vollere lippen.

INSTRUCTIES:

Omlijn de lippen en definieer de Cupido’s boog met Lip Contour 2.0.

Breng Liquid Matte Lipstick aan in het midden van de lippen.

Druk de lippen op elkaar voor een gelijkmatigere dekking.

HUDA’S HACK:

Lipcuff door Lip Contour 2.0 in Pinky Brown aan te brengen op de hoeken van de lippen.

Vervaag het.

Omlijn en definieer de Cupido’s boog met Lip Contour 2.0 in Muted Pink.

Set met Easy Bake Loose Setting Powder voor lippen die de hele dag blijven zitten.

Breng lippenstift of gloss aan om de lippen op te vullen voor de mooiste lippen.

