Huda Beauty Creamy Obsessions

Laatst geüpdatet op februari 26, 2024 by Redactie

Huda Beauty lanceert Creamy Obsessions: twee nieuwe, monochrome en veelzijdige oogschaduwpaletten met innovatieve, ultra-gepigmenteerde metallic en crème-naar-poeder oogschaduws die naadloos met elkaar blenden om zo een reeks tijdloze looks te creëren. De paletten zijn te koop bij ICI PARIS XL voor €32 per stuk.

“I’m obsessed with ‘eye-cuffing’ and these two creamy palettes make it so easy! Eye-cuffing is my new term for defining the eye by using a darker shadow to emphasize the crease of the lid to create a dramatic arch that lifts the eye. For major drama, don’t blend! Leave it clean and sharp, or for a softer take, blend it out to define the eye – it’s the ultimate eye look.” – Huda Kattan.

De paletten bieden ieder vier verschillende soorten innovatieve oogschaduws en formules. Zo transformeren de cream-to-mattes van crème tot zachte poeder met matte finish (gebruik deze poeders enkel als basis of om de look intenser aan te zetten) en zijn de cream-to-metallics geweldig als je maar één kleur aan wilt brengen dankzij hun mega impact en glitterachtige eindresultaat. De cream-to-marble poeders hebben abstracte swirls die voor bijzondere kleuren en texturen met een fluweelzacht gevoel en multidimensionale finish zorgen. Tot slot is er de ‘set powder’, een super dunne, velvetachtige, doorzichtige poeder om je makeuplook de hele dag mooi te houden. De nieuwe paletten zijn verkrijgbaar in de kleuren Neutral Brown en Greige en zijn zo gemaakt dat ze bij iedere huidteint passen. Creamy Obsessions zijn de nieuwe go-to om oneindig veel looks te creëren ongeacht je make-up skills. De eenvoudig te gebruiken, veelzijdige crème oogschaduws helpen je om diepte te creëren en je ogen te definiëren; van zachte, alledaagse ogen tot total glam!

WAAROM DIT JE NIEUWE OBSESSIE WORDT:

Innovatief, intens gepigmenteerde texturen

Leuke én chique kleurcombinaties

Makkelijk te blenden en om meerdere lagen mee aan te brengen

Blijft de hele dag mooi

Ideaal voor onderweg

HOE TE GEBRUIKEN:

Gebruik je vinger om je basis aan te brengen en te mengen met de cream-to-powder oogschaduws

Breng de metallic en marmeren poeders aan met een vol, plat penseel voor een volledig gepigmenteerde kleur of met een pluizig penseel voor een smokey look

Om de hele dag van je makeuplook te genieten, breng je als laatste de semi-transparante ‘set’ oogschaduw aan



De paletten zijn te koop bij ICI PARIS XL voor €32 per stuk.