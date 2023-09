Huda Beauty Easy Bake and Snatch Pressed Brightening and Setting Powder

Laatst geüpdatet op september 13, 2023 by Redactie

Huda Beauty lanceert de nieuwe Easy Bake and Snatch Pressed Brightening and Setting Powder. De nieuwe go-to voor de gemakkelijkste snatch look ooit. Een super gevormde look voor maximale impact met minimale inspanning – geen baking tijd nodig!



“I wanted to create a product that gives the effect of our best-selling Easy Bake Loose Powder in seconds; that’s why I’m so excited for you to try our new Easy Bake and Snatch Pressed Brightening and Setting Powder. It gives a filtered finish by speed baking to instantly set makeup, effortlessly brighten and lift, for the ultimate undereye!” – Huda Kattan

Wat is het verschil tussen de originele Easy Bake en de nieuwe Easy Bake and Snatch?

De originele losse poeder is voor traditioneel ‘bakken’ en om het hele gezicht te fixeren. De nieuwe geperste poeder is het beste voor gerichte toepassing om het te verhelderen en te fixeren. Omdat het geperst is, hoef je niet te wachten tot de formule is gebakken, je hoeft alleen maar te drukken en te gaan – je krijgt binnen enkele seconden en zonder geknoei alle voordelen van bakken met een losse poeder.



Dankzij de direct verhelderende en vervagende formule gebruikt Huda de pressed powder graag op de onderoogleden en andere kleine schaduwen om een gelifte teint te creëren.

Verhelderende en fixerende poederkleuren

Easy Bake and Snatch is verkrijgbaar in zeven van de originele Easy Bake Loose Setting Powder-kleuren – waardoor het super eenvoudig is om de tint te vinden die het beste bij je huid past. Easy Bake and Snatch is echter een meer gepigmenteerde formule met een gemiddelde tot volledige dekking en een natuurlijke finish.



Verpakt in een compact doosje voor onderweg met een precisiespons die speciaal is ontworpen voor het gebied onder de ogen, maakt Easy Bake and Snatch het gemakkelijk om de huid onder de ogen onmiddellijk te targeten, op te helderen en te fixeren, samen met andere kleine gebieden die opgehelderd kunnen worden.



De formule is doordrenkt met microfijn hyaluronzuur voor een romige, niet-uitdrogende en een zijdezachte textuur. Avocadoderivaat zorgt voor glans en een natuurlijke, gefilterde finish. De talk- en geurvrije formule is zweet- en vochtbestendig, waardoor Easy Bake and Snatch de moeiteloze manier is om direct op te fleure voor de gehele dag.

HOW TO USE:

Gebruik een tikkende beweging om een kleine hoeveelheid product op te nemen en op te bouwen tot het gewenste dekkingsniveau.

Druk de poeder voorzichtig op de onderoogleden en alle plekken die je wil verhelderen.

Meng onmiddelijk voor een naadloze afwerking en stof over het gezicht om de make-uo te fixeren.

HUDA’S HACKS:

Breng met een klein penseel aan op de lachlijnen, samen met eventuele andere schaduwen, om op te helderen en te liften.

Werk de vette T-zones gedurende de dag bij voor een volledig gefilterde look.

Voor een extra gesnatchte look kun je bakken met Easy Bake Loose Powder en bijwerken met Easy Bake en Snatch voor een volledige glamoureuze afwerking.

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe Easy Bake and Snatch Pressed Brightening and Setting Powder is vanaf 19 september voor € 37,- verkrijgbaar in de winkels van ICI PARIS XL en online via www.iciparisxl.nl.