Laatst geüpdatet op september 6, 2024 by Redactie

De nieuwe Huda Beauty Easy Blur Primer & Foundation is een 1, 2, 3 EASY ROUTINE voor een ultra-blurred airbrushed glow.

“Our new Easy Blur Foundation is the ultra-blurring secret I have been dying to tell you about! Keeping this from you guys was so hard. My team and I worked so hard on over 100 renditions to create this weightless real-life filter foundation. While we were in the labs, we also created an ultra-blurring silicone free smoothing primer! Easy Blur Primer has a refreshing jelly-like texture that gives a soft-focus finish. To lock it all in, I use our iconic Easy Bake Loose Baking & Setting Powder for the most filtered finish! With these products, our 1, 2, 3 Easy Routine is complete! I LOVE seeing the dramatic difference this routine creates – it’s not a filter, but it looks just like one, and I’m obsessed!”

Huda Kattan.

EASY BLUR NATURAL AIRBRUSH FOUNDATION

De nieuwe Easy Blur Foundation is een lichte, levensechte filter in een flesje. Deze foundation vervaagt en egaliseert je huid voor een effortless airbrushed finish. Het voelt als een serum en is geformuleerd met 1,5% huidverzachtende niacinamide en poriënvervagende silica voor de meest natuurlijke finish. Easy Blur voelt heerlijk op je huid, blendt makkelijk en is verkrijgbaar in 29 tinten met medium tot opbouwende dekking voor een seamless, gefilterde glow. Prijs: €39,-

EASY BLUR SILICONE-FREE SMOOTHING PRIMER

Say goodbye to siliconen en hallo tegen flawless skin! Onze Easy Blur Primer zit boordevol vervagende polymeren die direct overtollig talg aanpakken, een smooth texture creëren en poriën laten verdwijnen. Deze jelly-achtige primer geeft je huid een frisse boost en laat make-up de hele dag lang perfect zitten. De 100% siliconenvrije formule zit vol met antioxidanten en hydraterende ingrediënten die je huid laten shinen zonder talg. Gewoon aanbrengen en je ziet je poriën verdwijnen in no time!

Prijs: €37,-

HUDA BEAUTY BASE BRUSH

De ultieme tool om je 1, 2, 3 Easy Routine nóg makkelijker te maken. Deze kwast is eenvoudig in gebruik en heeft high-tech synthetische haren die je foundation perfect aanbrengen. Verkrijgbaar in twee formaten: full-size voor je dagelijkse routine en een mini voor als je onderweg bent. De Base Brush zorgt ervoor dat je foundation smooth en gelijkmatig aan kunt brengen voor een zachte, natuurlijke airbrushed look.

Prijs: Full size €34,-



Mini €16,

DE 1, 2, 3 EASY ROUTINE

Dit zijn de drie stappen die je nodig hebt voor een ultimate blurred, natural airbrush glow:

Stap 1: Start met de Easy Blur Primer. Ik raad je aan om een hoeveelheid ter grootte van twee vingers te gebruiken.

Stap 2: Blend met Easy Blur Foundation en gebruik de Huda Beauty Base Brush om moeiteloos te blenden en het product te laten inwerken.

Stap 3: Finish it off met Easy Bake Loose Setting & Baking Powder voor de ultieme airbrushed finish.