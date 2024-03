Huda Beauty Faux Filler Extra Shine Lip Gloss

Laatst geüpdatet op maart 12, 2024 by Redactie

Huda Beauty lanceert haar allereerste lipgloss ooit! De nieuwe Faux Filler Extra Shine Lip Gloss zorgt voor de meest glanzende lippen met een faux filler-effect. Deze nieuwe lipgloss is verkrijgbaar voor €22 vanaf 13 maart 2024 via ICI PARIS XL.

“I love full, volumized, glossy lips, and our Faux Filler Extra Shine Lip Gloss is so glossy it’s distracting! Making your lips the focus, this gloss gives a lip filler effect without invasive treatments or the lip-tingling sensation of lip-plumping glosses. I’m obsessed with the ultra-shiny, mirror-like finish that instantly gives fuller-looking juicy lips. I’ve been loving lip cuffing for a while, and this gloss makes the technique extra fire. I use Lip Contour 2.0 in Rich Brown to cuff the outer edges of the lips and blend it out. Then I link it with Warm Brown to line and define the lips and Cupid’s bow before setting with our Easy Bake Loose Setting Powder, so it lasts all day. Finally, I apply our Faux Filler Extra Shine Lip Gloss in the shade ‘Glassy’ for the poutiest, juiciest lip combo!”

– Huda Kattan.

Faux Filler Extra Shine Lip Gloss

Deze voedende gloss egaliseert de lippen en vermindert fijne lijntjes, terwijl het een vullend effect geeft zonder de noodzaak van behandelingen of irriterende ingrediënten. Het resultaat is vollere, glanzende lippen. De gloss bevat een overvloed aan lipverzorgende actieve ingrediënten, zoals vitamine E, en is doordrenkt met veganistisch collageen en plantaardige wax om de lippen te hydrateren en ze voller te laten lijken! De Gloss van Huda Beauty heeft een luxueuze, hydraterende formule met een kussenachtige textuur die de hele dag comfortabel aanvoelt op de lippen.

Ontwikkeld met oog voor detail

Deze Gloss is ontwikkeld met oog voor detail, en de bijbehorende applicator is speciaal ontworpen met glans als prioriteit. Huda Beauty’s royale, sappige lipgloss bevat een innovatief reservoir om de maximale hoeveelheid formule vast te houden voor directe glans. De precisietip van de applicator is ontworpen om moeiteloos de Cupido’s boog te accentueren, waardoor de lippen voller lijken. Deze gloss is verkrijgbaar in zeven universele tinten, waaronder transparant en zes draagbare tinten variërend van nude tot roze, geschikt voor elke smaak en huidskleur: Glassy, Bombshell, Foxy, Coco, Honey, Posh en Sugar Baby! Ongeacht de gekozen kleur, deze hydraterende formule smelt op de lippen en zorgt voor een reflecterende, multidimensionale afwerking.

Deze nieuwe lipgloss is verkrijgbaar voor €22 bij iciparisxl.nl.