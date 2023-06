Huda Beauty #FAUXFILTER Color Corrector

Laatst geüpdatet op juni 21, 2023 by Redactie

Voor lange tijd is kleurcorrectie over het hoofd gezien in de wereld van make-up. Het proces werd als complex ervaren en intense, zware formules leidden ertoe dat mensen te veel corrigeerden of de stap volledig oversloegen. Toen Huda zag dat er vraag was naar een simpele en doeltreffende methode om de huid onder de ogen te egaliseren en te verhelderen, wist ze dat de creatie van de #FAUXFILTER Color Corrector noodzakelijk was. De nieuwe #FAUXFILTER Color Correctors zijn vanaf heden verkrijgbaar voor €31,- via www.iciparisxl.nl.

Op make-upopleidingen wordt benadrukt dat een corrector van uitstekende kwaliteit moet zijn, zodat het probleem dat gecorrigeerd moet worden volledig verdwijnt, wanneer het op de huid wordt aangebracht. Het doel was daarom om een product te creëren dat deze filosofie trouw blijft.



De nieuwe Huda Beauty #FAUXFILTER Color Correctors maken het corrigeren van de huid onder de ogen ontzettend eenvoudig! Met de creamy, comfortabele en transparante formule kun je moeiteloos de huid onder de ogen gelijkmatig maken en oplichten.



De Color Correctors zijn verrijkt met actieve ingrediënten zoals vitamine C en niacinamide, die pigmentatie verminderen en het gebied onder de ogen verlichten. Bovendien verbeteren ze de huid onder de ogen en zorgen ze voor een finish die crease, zweet en transfer-proof is!



Kleurcorrectie is een make-uptechniek die gebruik maakt van tegenovergestelde kleuren in het kleurenpalet, zodat ongewenste verkleuring wordt geneutraliseerd. Terwijl in het verleden felle kleuren zoals groen en paars werden gebruikt, kiest Huda er bewust voor perzikkleurige tinten te gebruiken om donkere vlekken en verkleuring te neutraliseren. Zo wordt een egale huid gecreëerd, als blanco canvas voor andere producten. De #FAUXFILTER Color Correctors zijn verkrijgbaar in 5 perzik roze tinten die perfect blenden met elke huidskleur. De namen van de shades zijn: Pink Pomelo, Peach, Mango, Papaya en Blood Orange.

De Color Correctors zijn ontwikkeld op basis van de #FAUXFILTER concealer-formule. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke formule die de huid verbetert. De correctors zijn namelijk verrijkt met actieve ingrediënten, die na verloop van tijd helpen bij het verminderen van hyperpigmentatie.



De formule van de Color Correctors blendt egaal en makkelijk uit, maar is krachtig genoeg om elke verkleuring te corrigeren. De corrector verbetert de huid onder de ogen en licht deze op, terwijl de formule ook nog crease, zweet en transfer-proof is. Dankzij de lichte formule kan het perfect worden gecombineerd met andere teintproducten om pigmentatie te verzachten en dekking te verbeteren.



De Color Correctors worden eenvoudig aangebracht met de applicator. Breng na huidverzorging een kleine hoeveelheid aan onder de ogen of op gebieden met pigmentatie of verkleuring. Blend het product met een kwast voor een gelijkmatige en gecorrigeerde basis.



Why Huda is obsessed:

• Makkelijk te gebruiken en te blenden

• Verrijkt met niacinamide en vitamine C

• Kan makkelijk in laagjes worden aangebracht

• Licht de huid op en egaliseert verkleuring

• Blijft zitten zonder te creasen of vlekken af te geven

• Heeft een formule die licht is en comfortabel zit op de huid

• Verkrijgbaar in 5 tinten die bij alle huidskleuren passen

How to use:

• Gebruik na je huidverzorging, vóór andere make-up!

• Breng kleine hoeveelheid aan op gebieden met pigmentatie

• Blend

• Breng foundation, concealer en andere producten aan om je look te creëren.

Huda’s hack:

• Voor een high-impact make-up look raad Huda aan eerst foundation en daarna concealer aan te brengen over de correctors

• Experimenteer met verschillende tinten

• Gebruik een kwast om te blenden voor meer dekking

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe #FAUXFILTER Color Corrector is verkrijgbaar vanaf heden voor €31,- in 5 tinten bij ICI PARIS XL, in de winkel en online via www.iciparisxl.nl.