Huda Beauty lanceert extra tinten van de Easy Bake en de FauxFilter Color Corrector

Laatst geüpdatet op januari 11, 2024 by Redactie

Het begrijpen van je ondertoon verandert echt alles! Daarom lanceert Huda Beauty extra tinten voor twee van hun meest geliefde producten, om jouw make-up game naar een hoger niveau te tillen. De producten zijn verkrijgbaar vanaf €13,- via ICI Paris XL. “Deze set van drie mini-cultfavorieten van Huda Beauty wordt jouw must-have deze feestdagen voor ogen en lippen die indruk maken. Er gaat niets boven een beetje rivaliteit tussen broers en zussen! Vooral met zussen, we kunnen van alles een wedstrijd maken, dus het is geen verrassing dat Mona en ik een manier hebben gevonden om te concurreren met onze ondertonen! Mona heeft een koele ondertoon, dus zij is Team Pink, en ik heb een warme ondertoon, dus ik ben Team Peach! We besloten om deze verschillen te nemen, ze te combineren met onze nieuwe tint toevoegingen voor een beetje gezonde competitie, en er plezier mee te hebben! Ik ben zo enthousiast om twee nieuwe tinten van onze #FAUXFILTER Color Corrector en een nieuwe Easy Bake Shade te lanceren! Dus, maak je klaar om jouw ondertoon te ontdekken en van je basis tot je poeder te perfect te maken.” – Huda Kattan.

Als eerste zijn er twee nieuwe tinten van de #FAUXFILTER Color Correctors! Huda Beauty heeft deze pareltjes vorig jaar gelanceerd, toen de Color Theory-hype echt was, maar ook ingewikkeld, dus hebben ze het eenvoudig gemaakt! Als eerste hebben ze jouw favoriete Easy Bake tint in vloeibare vorm – Cherry Blossom! De tweede is Lychee – een primeur in de industrie met een roze tint voor donkerdere huidtinten! Deze innovatieve tinten verhelderen en liften direct de huid onder de ogen en neutraliseren elk gebied met pigmentatie! Afgeleid van de #FAUXFILTER Concealer formule hebben ze de helderheid verhoogd en de dekking verminderd, waardoor ze zo gemakkelijk te gebruiken zijn.

Als volgende heeft Huda Beauty een nieuwe Easy Bake tint: Peach Pie! Beschikbaar in hun Easy Bake Loose Powder, Baby Bake Loose Setting Powder en Easy Bake en Snatch, helpt deze zachte perzikkleur Team Peach om hun teint te fixeren, op te lichten en te perfectioneren.



Maar wat is eigenlijk jouw ondertoon en hoe weet je of je Team Pink of Team Peach bent? Hier is een kleine introductie tot ondertonen om het simpel te houden! Jouw huidskleur verandert met de seizoenen, maar jouw ondertoon verandert nooit. Je bent neutraal, koel of warm getint. Koele tinten hebben tinten blauw, paars en roze, wat betekent dat je aan Mona’s kant staat – Team Pink! Terwijl warm betekent dat jouw teint gouden tinten heeft van geel en perzik, dus ben je Team Peach, net als Huda!

Huda Beauty heeft ook een filter gemaakt om je ondertoon te identificeren. Scan eenvoudig de barcode hieronder om jouw Team te ontdekken! Zodra je weet welk team je bent, kun je de tint binnen jouw team kiezen die het beste bij jouw huidskleur past – Simpel!

HOE TE GEBRUIKEN:

Vóór alle andere make-up, stip de Color Corrector onder de ogen aan en op elk gebied met pigmentatie, en blend voorzichtig.

Voor een ultieme verheldering onder de ogen, breng 1 stipje aan om op te lichten en 3 stipjes om te verdoezelen.

Nadat je concealer en foundation hebt aangebracht, bak je met Easy Bake Loose Powder voor een gefilterde afwerking.

Breng vervolgens Easy Bake & Snatch aan met een deppende beweging om je teint te verhelderen en te perfectioneren.

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe extra tinten van de Easy Bake en Color Correctors zijn vanaf 10 januari verkrijgbaar in de winkels van ICI PARIS XL en online via www.iciparisxl.nl.vanaf € 13,-



Powder Puffs Duo – €13,-

Easy Bake Pressed Peach Pie – €38,-

Easy Bake Loose Peach Pie – €40,-

Baby Bake Peach Pie – €22,-

Faux Filter Colour Corrector Cherry Blossom – €31,-

Faux Filter Colour Corrector Lychee – €31,-