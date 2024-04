Huda Beauty lanceert twee nieuwe producten

Laatst geüpdatet op april 3, 2024 by Redactie

Ben je fan van de geur van de Easy Bake Loose Baking and Setting Powder van Huda Beauty? Dan is er goed nieuws! Huda Beauty heeft de iconische geur van haar Easy Bake Loose Baking and Setting Powder in een parfumflesje verwerkt!

“You asked, I listened! For so long, I’ve been asked to make the iconic powdery, floral fragrance from our O.G. Easy Bake Powder into a perfume. So, I did! I took the fragrance out of our cult-fave Easy Bake Loose Setting Powder, creating a fragrance-free version, and bottled the scent into an eau de parfum. I’m obsessed with baking and the power of perfume, so now when I spray my Easy Bake EDP, it’s the final touch that gives me that flawless finish!” – Huda Kattan, CEO.

Easy Bake Loose Baking and Setting Powder

Dezelfde tinten, dezelfde airbrush finish, Huda Beauty’s favoriete losse setting powder is nu verkrijgbaar in een geurvrij formaat! Deze losse poeder is Huda’s geheim tot een perfecte finish, met ultra-verfijne pigmenten en een gewichtloze textuur die zich mengt met elk product om make-up op zijn plaats te houden zonder flashback. Dit losse poeder absorbeert glans, geeft een natuurlijke finish en een langhoudende werking.

Why we are obsessed:

Geurvrij

Langdurige dekking

Niet-comedogeen

Bevat vitamine E

Geen flashback

Easy Bake Eau de Parfum

De nieuwe Easy Bake Eau de Parfum ruikt naar juicy peer en heeft een sexy fruity basis die zich ontwikkelt tot een hart van romige witte bloemen en een iconische tuberoosinfusie. Een sensuele basis van vanille, gesuikerde amber en sandelhout creëren een krachtige, onweerstaanbare geur met de langdurige kracht van de O.G. losse poeder!



Topnoten: Weelderige peer, bedauwde gardeniaknoppen, jasmijnnectar

Hartnoten: Tuberoosinfusie, Ylang Ylang extra, goudstoforchidee, heliotroop

Basisnoten: Vanille madagaskar, gesuikerd amberhout, geroosterde kokosnoot, sandelhout

Prijs en verkrijgbaarheid

Easy Bake Eau de Parfum – €65,-

Easy Bake Loose Baking and Setting Powder Fragrance Free – €40



De producten van Huda Beauty zijn o.a. te koop via www.iciparisxl.nl