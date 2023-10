Laatst geüpdatet op oktober 27, 2023 by Redactie

Terwijl de jaren ’90 een opmerkelijke comeback maken in de wereld van mode en beauty, verschuift het landschap van schoonheidstrends gestaag. Als een merk dat altijd op zoek is naar nieuwe manieren om glamour en stijl te omarmen, kon Huda Beauty niet achterblijven bij de heropleving van de grunge esthetiek. Daarom introduceert het met trots de limited edition “Pretty Grunge Collectie”. Grunge brengt een onverschillige houding met zich mee, en door deze te combineren met een vleugje glamour, ontstaat een gedurfde en tegelijkertijd prachtige look. De Huda Beauty Pretty Grunge Collectie biedt alles wat nodig is om conventionele schoonheidsnormen uit te dagen en opnieuw vorm te geven, met onder andere een oogschaduwpalet, gezichtsgloss, lip liner en een Lip Duo kit. De Pretty Grunge collectie is vanaf 1 november verkrijgbaar bij ICI PARIS XL, zowel online als in de winkels, en via www.hudabeauty.com.

Grunge heeft een ‘het kan me niet schelen’ houding en deze toepassen op een glamoureuze look combineert twee maximalistische trends, resulterend in een opvallende, mooie grunge-uitstraling – direct iconisch. De Huda Beauty Pretty Grunge Collectie biedt je alles wat je nodig hebt om te rebelleren en schoonheidsnormen opnieuw vorm te geven; een oogschaduwpalet, gezichtsgloss, lip liner en een Lip Duo kit komen allemaal samen om schoonheidschaos te creëren waar je ook gaat.

EYESHADOW PALETTE – € 72,-

Het oogschaduwpalet bestaande uit 18 ultra-gepigmenteerde trendy tinten en innovatieve texturen, variërend van chromen metallics, glitters en matte tinten. Dit palet geeft je de vrijheid om alledaags looks of krachtige statements te maken; het heeft alles wat je nodig hebt om een flawless look te creëren.



De donkere tinten geven de ogen meer definitie en vorm, terwijl een innovatief duo van chroom en crèmekleurige metallics voor contrast zorgt. Trek een lijn langs de onderste wimperlijn of voeg een vleugje highlight toe aan de binnenste ooghoeken om de grunge ‘mooi’ te maken, en gebruik de zwarte glanskleur voor de ultieme verleidelijke grunge-oogopslag.

Bij het gebruik van donkere tinten hoeft het niet altijd gewaagd en opvallend te zijn; blenden is essentieel voor een gladde afwerking en een meer zorgeloze grunge-uitstraling. Voor een zachtere look kan je lichte matte tinten gebruiken en voeg metallics toe voor een grunge-look overdag, en voor een intenser effect kan je matte tinten en gesmolten metallic tinten gebruiken om de intensiteit op te bouwen.

Shade breakdown

‘Grunge’ is een innovatieve zwarte glans die een eenvoudige grungey eye gemakkelijk maakt. ‘Maverick’ is een geplette witgouden tint en ‘Strong AF’ is een paarse, zilveren marmerkleur – betoverende glanzende metallics voor een krachtige gloed. ‘Rebelle’ is een geplette trio chroomtint die sprankeling toevoegt aan elke grunge-look. ‘Haphazard’ is een innovatieve met stippen bedekte metallic met een zachte paarse glans, die prachtig blendt met ‘Avant-Garde’, een metallic bruin met zachte parels. ‘Stand Up’ is metallic met een mix van gouden en oranje parels voor extra dimensie, terwijl de overige elf poeders fluweelzachte matte tinten zijn die naadloos mengen met minimaal vallend poeder.



Intens gepigmenteerd

Verscheidenheid aan texturen

Gladde applicatie en gemakkelijk te blenden

Op te bouwen dekking

Minimale fallout

FACE GLOSS – € 32,-

Face Gloss, maar dan in een grunge-stijl; deze limited edition highlighting gloss heeft een transparante, veelzijdige formule die een moeiteloze glanzende gloed geeft aan de lippen en wangen. Grunge is een mix van punk en metal, dus combineren we punk met roze voor deze Face Gloss, geformuleerd met pH-Bloom. Deze gelachtige gloss is helder bij het aanbrengen, maar past zich aan tot een subtiele ‘Punk Pink’ blos op de huid met een zijdezachte reflecterende glans.

De onverzorgde stijl van de grunge-esthetiek vermengd met een bijna gepolijste roze gloss creëert glossy grunge – een meer vrouwelijke en draagbare benadering die van andere grunge beauty looks. Deze lichte, niet-plakkerige en gemakkelijk te gebruiken Face Gloss smelt in de huid voor een natuurlijke glanzende finish, waardoor elke grunge look mooi wordt. Vergeet niet, deze hele esthetiek is gebaseerd op het zijn van een non-conformist. Breng de Face Gloss aan bovenop je huidverzorging of make-up om een glanzende, op maat gemaakte kleur toe te voegen.



Geschikt voor zowel de lippen als de wangen

Creëer een subtiele, op maat gemaakte kleur met pH-Bloom

Gemakkelijk aan te brengen, ideaal voor onderweg

Geeft een glanzend, niet-plakkerig effect

LIQUID MATTE AND SILK BALM LIP DUO – € 31,-

De Liquid Matte Lipstick in full-size heeft alle voordelen van onze oorspronkelijke formules, maar nu in een nieuwe tint: Ex-Wife. Een ultrazwarte lipstick is de sleutel om elke look direct een grunge-uitstraling te geven en een statement te maken. Deze intens gepigmenteerde en langhoudende matte lipstick wordt aangevuld met een laag van onze nieuwe Silk Balm in Goth Gloss. Een lippenbalsem met een grijze tint, dezelfde formule de geliefde Icy Balm; verzachtend, hydraterend en lichtgewicht. Deze lipversteviger zorgt voor een spiegelachtige glans en laat zelfs de meest grunge-achtige lip er juicy uitzien.

LIP CONTOUR 2.0 NOCTURNAL – € 21,-

De enige liner die perfect past bij de Huda Beauty Pretty Grunge collectie is de Lip Contour 2.0 in een nieuwe limited edition tint genaamd Nocturnal. Deze extreem gepigmenteerde zwarte lip liner stelt je in staat om je lippen te omlijnen voor een krachtige definitie. Je kunt er alleen voor kiezen om een lijn te trekken en een gloss toe te voegen voor een 90s grunge-look, of omlijnen en de lippen inkleuren voor de ultieme ‘Ik trek me er niets van aan’ houding. De boterzachte formule glijdt moeiteloos over de lippen voor gemakkelijke vormgeving en contouring. Zo creëer je direct voller uitziende, opvallende lippen die niet afgeven en zijdezacht aanvoelen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe Pretty Grunge Eyeshadow Palette en Blush Gloss zijn vanaf 1 november verkrijgbaar in de winkels van ICI PARIS XL en online via www.iciparisxl.nl. De nieuwe Pretty Grunge Lip Contour 2.0 Nocturnal en Lip Duo zijn vanaf 1 november exclusief verkrijgbaar via www.hudabeauty.com.