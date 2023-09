Huidverzorging in de winter – 3 praktische tips

Laatst geüpdatet op september 22, 2023 by Redactie

In het koude seizoen wordt onze huid extra belast. We geven je tips voor de beste huidverzorging in de winter waardoor je ondanks de kou lekker in je vel zit.

Waarom huidverzorging überhaupt belangrijk is

Met een oppervlakte van maximaal 2 vierkante meter is de huid het grootste menselijke orgaan. Het dient als een barrière tegen invloeden van buitenaf zoals licht, hitte en verwondingen. Bovendien reguleert ons lichaam zijn temperatuur via zweet, dat verdampt op het huidoppervlak. De huid is dus op veel manieren fascinerend en belangrijk voor het lichaam. Het loont dus de moeite om ze goed te verzorgen.

Hoe zorg je goed voor je huid in de winter?

In de winter moet je je huidverzorgingsroutine aanpassen aan de omstandigheden van de omgeving. Als je bijvoorbeeld veel fietst, barsten je handen snel en hebben ze extra verzorging nodig. Met de volgende tips blijft je huid ook in het koude seizoen zacht en soepel.

Tip 1: Gebruik zonnebrandcrème

Ook al is de kracht van de zon op de besneeuwde top, bij de afdaling op ski’s of op de rodelbaan minder merkbaar dan in de zomer aan het meer – ze is er nog steeds. Vooral de zon is verraderlijk als het om wintersport gaat, omdat het sneeuw en ijs weerkaatst, waardoor de UV-blootstelling nog meer toeneemt. Zonbescherming, vooral op de wangen en neus, is daarom een ​​absolute must als het gaat om huidverzorging in de winter.

Tip 2: Wees voorzichtig bij het douchen

Als je uit de kou komt, zal een warme douche je goed doen. Maar overdrijf het alstublieft niet: om de natuurlijke beschermende zuurmantel van de huid te behouden en deze niet extra te belasten, mag de douche niet te lang en niet te heet zijn. Vanuit hygiënisch oogpunt is 7 tot 10 minuten douchen bij een watertemperatuur tussen 32°C en 38°C ruimschoots voldoende. Gebruik een mild doucheverzorgingsproduct met rijke, hydraterende ingrediënten zoals cacaoboter. Overigens is het ook voldoende om om de dag te douchen en de lichaamsdelen die gevoeliger zijn voor geurtjes op de tussenliggende dagen apart te wassen. Overigens bespaar je op deze manier water en handel je duurzamer in het dagelijks leven.

Tip #3: Verzorg je handen

Omdat de handen het meest worden blootgesteld aan kou, zijn ze vaak de eerste die barsten of uitdrogen. Draag zeker handschoenen om je handen te beschermen, vooral tijdens lange wandelingen of tijdens het fietsen. Daarnaast wordt een hydraterende en rijke handverzorging aanbevolen. Bovendien kunnen huismiddeltjes de handverzorging in de winter ondersteunen. Amandel-, kokos- of olijfolie zijn bijvoorbeeld goed geschikt. Je kunt dit ’s nachts op de getroffen gebieden aanbrengen en laten zitten. Verse aloë vera-gel wordt ook als hydraterend beschouwd. Misschien heb je al zo’n plant in huis?

Ons grootste orgaan, de huid, wordt zwaar getroffen door de winterse kou. Omdat de zon nog steeds veel kracht heeft, is bescherming tegen de zon een must – vooral voor de wintersport. De aansluitende douche met milde doucheverzorging mag niet te heet en niet te lang zijn. Voor de handen raden we een rijk en tegelijkertijd duurzaam huidverzorgingsproduct aan – goed voor jou en voor het milieu. Huismiddeltjes kunnen handverzorging nog steeds ondersteunen. Zo kom je de winter door en voel je je goed in je vel!