Huidverzorging tips voor alle leeftijden

Laatst geüpdatet op november 14, 2022 by Redactie

Als je er op je best uit wilt zien en je op je best wilt voelen, moet je van binnenuit nadenken over de schoonheid van de huid. Deze methode zorgt ervoor dat je lichaam de juiste bescherming heeft om dagelijkse bedreigingen het hoofd te bieden. Om schoonheid van binnenuit te bereiken, is het belangrijk om je te concentreren op de gezondheid van je huid. Gezondheid van de huid is essentieel voor de algehele gezondheid. Het houdt ons gehydrateerd en beschermt ons tegen schadelijke verontreinigende stoffen. Als je voor je huid zorgt, zorg je voor je hele lichaam en welzijn.

Huidverzorging voor alle leeftijden

Het voorkomen van schade door de zon is van cruciaal belang voor alle leeftijden, van kinderen tot volwassenen. Zonbeschadiging begint op je gezicht te verschijnen als je in de twintig bent, dus het is van cruciaal belang om zo vroeg mogelijk prioriteit te geven aan huidverzorging. Naast schade door de zon, moet je ook overwegen om je huid gehydrateerd te houden en te beschermen tegen de elementen.



Hier is wat advies over hoe vrouwen hun huid kunnen beschermen naarmate ze ouder worden:

Lees ook: 6 redenen om huidverzorgingsproducten met vitamine C te gaan gebruiken

In de jaren ’20

Dit is wanneer schade door de zon op je gezicht kan verschijnen. Je moet je zorgen maken over melasma, een huidaandoening die donkere vlekken of verkleuring veroorzaakt. Het kan worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder overmatige blootstelling aan de zon, antibioticagebruik, zwangerschap en andere hormonale schommelingen. Huidverzorgingsroutine: gebruik elke dag een vochtinbrengende crème met SPF 30 of hoger. Dit beschermt je huid tegen schadelijke UVA- en UVB-stralen en houdt het gehydrateerd.

In de jaren ’30

De productie van collageen en elastine neemt dit decennium af en de opgehoopte schade door de zon wordt meer uitgesproken. Als gevolg hiervan kunnen je fijne lijntjes meer opvallen en kan je huidskleur doffer worden. Tegelijkertijd verliest je huid aan elasticiteit, waardoor je gezicht er hoekiger uitziet. Huidverzorgingsroutine: Breng regelmatig zonnebrandcrème aan en begin 3-4 keer per week Retinol te gebruiken. Overschakelen naar een vochtinbrengende crème op oliebasis kan je huid helpen hydrateren. Overweeg daarnaast om antioxidanten zoals vitamine C te gebruiken om de door de zon beschadigde huid te herstellen. Aanvullende huidverzorgingsbehandelingen: misschien wil je meer geavanceerde huidverzorgingsbehandelingen onderzoeken die de celvernieuwing kunnen helpen, zoals micro-needling of chemische peelings.

In de jaren ’40

In dit decennium zal je gezicht er volwassener uitzien naarmate je meer onderhuids vet verliest. Een afname van de elasticiteit kan ervoor zorgen dat je gezicht er slapper uitziet naarmate het grover wordt. Helaas vertraagt ​​de natuurlijke olieproductie van je huid dit decennium, waardoor deze droger en schilferiger wordt. Je zult ook meer fijne lijntjes rond je bovenlip en rimpels op je voorhoofd opmerken. Huidverzorgingsroutine: focus op hydratatie- en antiverouderingsproducten en verhoog het gebruik van retinol tot vijf keer per week. Schakel ook over op een zware vochtinbrengende crème die je huid dag en nacht gehydrateerd houdt (’s nachts vindt natuurlijke verjonging plaats). Aanvullende huidverzorgingsbehandelingen: zoek naar behandelingen die vitamine C en hyaluronzuur aan je huid toevoegen.

Lees ook: Hoe verzorg je je huid tijdens de menopauze?

In de jaren ’50 en daarna

De menopauze kan een aanzienlijke invloed hebben op je huid, met overmatige droogheid, slappe huid en vergrote poriën tot gevolg. Je kunt zelfs weer puistjes krijgen, dankzij onevenwichtige hormonen. Rimpels en lijntjes zullen steeds dieper worden. Huidverzorgingsroutine: Hydrateer alsof het jouw taak is om je huid gehydrateerd te houden. Schakel ook over van schuimende reinigingsmiddelen naar zachte reinigingsmiddelen zonder schuim om de hoeveelheid vocht die je van uw gezicht verwijdert te verminderen. Verhoog tot slot het gebruik van Retinol tot zes keer per week. Aanvullende huidverzorgingsbehandelingen: Radiofrequentiebehandelingen zijn uitstekend geschikt voor het stimuleren van collageen en elastine om je huid steviger en stralender te maken.