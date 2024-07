Zo zorg je ervoor dat je huisdier z’n hoofd koel houdt tijdens het warme weer

Laatst geüpdatet op juli 29, 2024 by Redactie

De zomer is – eindelijk – aangebroken! Heerlijk, die warme zomerdagen! Maar net als voor mensen, kan de hitte ook voor dieren af en toe te veel worden. Anders dan mensen, kunnen honden en katten hun lichaamstemperatuur niet regelen door te zweten. Zit je huisdier uitgeput te hijgen? Dan is de kans groot dat hij het te warm heeft. Ook snel ademhalen, schaduw zoeken, niet gemotiveerd zijn en een wankele gang zijn tekenen van warmtestress.



Uit recent onderzoek van Purina blijkt dat 94% van de huisdiereigenaren het belangrijk vindt dat baasjes goed geïnformeerd zijn over hoe ze hun huisdier koel kunnen houden. Monique du Bois is kynologisch adviseur bij Purina en geeft daarom graag waardevolle tips waarmee huisdieren onbezorgd kunnen genieten van de warme dagen.

Lees ook: Zo houdt je huisdieren veilig en gezond tijdens de zomerdagen

Zet lichaamsbeweging op een wat lager pitje

Is je huisdier normaal gesproken een druk baasje, die overdag nauwelijks stil zit? Tijdens warme dagen doe je er goed aan om lichaamsbeweging te beperken en je hond bijvoorbeeld alleen ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat uit te laten. Uit onderzoek van Purina blijkt dat 30% van de hondeneigenaren en 40% van de katteneigenaren hier geen rekening mee houdt. Op het heetst van de dag doe je er goed aan om een koele plek op te zoeken voor je huisdier, zoals in de schaduw.

Zorg voor voldoende fris drinkwater

Goede hydratatie is altijd essentieel voor je huisdier, maar met warm weer is het extra belangrijk om hier goed op te letten. Bij hitte drogen dieren namelijk snel uit en met name katten kunnen nogal eens geneigd zijn om te weinig te drinken. Misschien denk je dat het fijn is om je viervoeter ijskoud water voor te schotelen, maar fris water op kamertemperatuur is een stuk fijner voor de maag van je beestje.

Lees ook: Zo maak je je tuin huisdiervriendelijk

Gooi geen ijskoud water over je huisdier heen

Vind je het zelf heerlijk om een plens ijskoud water in je gezicht te gooien? Voor je huisdier is dit een wat minder goed idee; het grote temperatuurverschil verstoort namelijk de bloedsomloop. Lauwwarm water is hier een betere optie. Wil je je hond of kat toch van wat extra verkoeling voorzien? Uit het recente onderzoek van Purina blijkt dat 67% van de mensen denkt dat een koele, natte handdoek om je huisdier wikkelen geen goede methode is om je huisdier te koelen en dit klopt. Je kunt wel een natte handdoek op de grond leggen zodat je huisdier hierop kan gaan liggen en de buik gekoeld wordt. Maar ook een speciale koelmat of koelbandana kan soelaas bieden.



Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp de PET Talk video over Huisdieren en Warme Dagen