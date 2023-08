Hulp bij pigmentvlekken en een ongelijkmatige teint

Laatst geüpdatet op augustus 10, 2023 by Redactie

Pigmentvlekken, ook wel hyperpigmentatie, melasma of ouderdomsvlekken genoemd, zijn donkere huidverkleuringen die in vorm en kleur variëren en de teint onregelmatig doen lijken. Ze komen vooral voor op de huidzones die het meest worden blootgesteld aan de zon: de onderarmen, de handruggen, het decolleté en ook het gezicht. Een ongelijkmatige teint kan visueel storend zijn, hoewel het vanuit medisch oogpunt meestal onschuldig is.

Hoe ontstaat hyperpigmentatie?

Pigmentvlekken worden vaak pas zichtbaar na jaren van blootstelling aan de zon op de aangetaste delen van de huid. Ze kunnen echter ook ontstaan ​​na acne, in de buurt van littekens of als gevolg van hormonale veranderingen, zoals tijdens de zwangerschap of bij het nemen van anticonceptiepillen. Het lichaamseigen huidpigment, melanine, is verantwoordelijk voor het donkere, gevlekte uiterlijk van de huid. Overmatige pigmentatie is het gevolg van ontstekingen, die de pigmentcellen stimuleren om meer melanine aan te maken.

Wat helpt tegen een ongelijkmatige teint?

Citroensap wordt vaak aanbevolen als huismiddeltje om pigmentvlekken te bleken. Het sap moet meerdere keren per dag op de donkere delen van de huid worden aangebracht. Maar pas op: citroensap mag nooit op een gevoelige huid worden gebruikt. Het droogt de huid uit, verhoogt de prikkelbaarheid, leidt tot irritatie, roodheid en jeuk. Bovendien kunnen de furocoumarinen in citrusvruchten in combinatie met zonlicht een fototoxisch effect hebben en zelfs meer vlekken op de huid veroorzaken.



Om pigmentvlekken te verwijderen, voeren dermatologische praktijken bij voorkeur laserbehandelingen uit onder plaatselijke verdoving. Daarbij zorgt op licht gebaseerde energie, die vrijkomt in het weefsel, ervoor dat de ongewenste kleurdeeltjes in de huid openbarsten. Zogenaamde microneedling wordt als behandeling aangeboden door medische schoonheidsspecialisten. De huid wordt verwond met kleine naalden. Het moet worden gestimuleerd om nieuw huidweefsel te vormen. Een andere methode is dermabrasie voor een ongelijkmatige teint. Ook bij deze methode wordt de bovenste huidlaag met een apparaat afgeschuurd.



Wij geven daarentegen de voorkeur aan de zachte manier en bevelen meer natuurlijke actieve ingrediënten aan die pigmentvlekken op een huidvriendelijke manier verlichten en een bewezen effectiviteit hebben bij hyperpigmentatie. Dit zijn voornamelijk:



Ascorbyl Glucoside (natuurlijke cosmetisch gestabiliseerde vitamine C met depotfunctie)

Bakuchiol (huidvriendelijk, plantaardig alternatief voor retinol)

Niacinamide (Vitamine B3)

Zoethoutwortelextract

Hoe kan ik pigmentvlekken voorkomen?

Als je lang in de zon blijft, gebruik dan aanvullend een minerale zonnebrandcrème met een hoge zonbeschermingsfactor. Zo voorkom je zonnebrand, wat het ontstaan ​​van pigmentvlekken bevordert en daarnaast de kans op huidkanker vergroot.



Let op beschermende kleding bij langdurig verblijf in de zon.



Vermijd midden in de zomer tussen 11.00 en 16.00 uur de sterke middagzon. Blijf bij voorkeur in de schaduw.



Bepaalde medicijnen kunnen hyperpigmentatie of pigmentvlekken veroorzaken. Vraag indien nodig je arts naar mogelijke alternatieven.