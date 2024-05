‘Humberto à Paris’: zomerse talkshow vanuit hartje Parijs

Laatst geüpdatet op mei 22, 2024 by Redactie

In de levendige ambiance van Parijs vestigt Humberto Tan zich tijdens de Olympische Spelen met zijn talkshow ‘Humberto à Paris’ in een klassiek Frans café. Door de nieuwe samenwerking tussen RTL en NOC*NSF krijgt de kijker een uniek inkijkje bij TeamNL. Met interessante gasten uit Nederland én Parijs bespreekt Humberto iedere dag het nieuws van de dag en viert hij de successen met de sporters. Frank Evenblij doet live verslag vanuit het TeamNL-huis als er sporters gehuldigd worden. Overdag gaat hij in Parijs op zoek naar indrukwekkende verhalen en schuift ’s avonds geregeld aan bij Humberto. Ook maken oud-olympiërs Irene Schouten en Tess Lieder-Wester hun tv-debuut als verslaggevers, waarbij ze dagelijks in Parijs de sportprestaties van de Nederlandse atleten belichten. ‘Humberto à Paris’ is vanaf maandag 22 juli iedere avond – drie weken lang – om 21.45 uur te zien bij RTL 4.

Naast het bespreken van de medailles en het delen van de olympische ervaringen van de sporters, neemt Humberto ook uitgebreid de tijd om ander nieuws van de dag te belichten. De talkshow heeft een speciale focus op de stad Parijs; zo schuiven er regelmatig Nederlanders aan die in de Franse hoofdstad wonen die de charme van de stad laten zien. Livemuziek in het authentieke Franse café ontbreekt uiteraard ook niet.

Samenwerking NOC*NSF

‘Humberto à Paris’ komt tot stand dankzij een nieuwe samenwerking tussen RTL en NOC*NSF. Zo kan het Nederlandse publiek van dichtbij meebeleven wat er gebeurt in het TeamNL-huis en krijgt het een exclusief kijkje achter de schermen. Bijzonder is de inzet van twee oud-olympische sporters als verslaggevers: langebaanschaatsster Irene Schouten en handbalster Tess Lieder-Wester. Zij weten als geen ander hoe het voelt om mee te doen aan hét grootste sportevenement ter wereld. Dat belooft mooie gesprekken met de olympiërs van nu. Over dat ene moment van winnen of verliezen en over de lange weg naar Parijs om daar het beste uit jezelf te kunnen halen.



‘Humberto à Paris’ wordt geproduceerd door PilotStudio en is vanaf 22 juli iedere dag – gedurende drie weken – om 21.45 uur te zien bij RTL 4.



© Tom Cornelissen