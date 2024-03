Hüttenkäse: laag in calorieën en vet, hoog in eiwitten

Hüttenkäse is perfect voor de lichte keuken. Omdat de korrelige roomkaas een van de magerste kaassoorten is, maar toch romig in de korrels zit. De vetarme versie bevat nauwelijks calorieën (102 kcal per 100 g) en weinig vet (4 g), maar wel voldoende eiwitten (12 g), wat onder meer belangrijk is voor de spieropbouw. Andere waardevolle ingrediënten zijn mineralen zoals magnesium, kalium en calcium, evenals B-vitamines zoals vitamine B12 en vitamine K.

Lees ook: 5 redenen waarom ontbijten je helpt slank te blijven

De lichtzure kaas wordt vaak zoet gebruikt bij het ontbijt:

Hüttenkäse smaakt heerlijk op een sneetje volkorenbrood in combinatie met jam of gehakt fruit en een beetje honing. In de ochtendmuesli wordt bijvoorbeeld de witte “kruimkwark” gemengd met hartige havervlokken, appelschijfjes, noten, een beetje kaneel en ahornsiroop.

Maar hartige combinaties zijn ook mogelijk:

Voor een dip met rauwe groenten zoals radijsjes, komkommer en tomaten of volkoren gebakstengels wordt de kaas gemengd met verse kruiden, knoflook en lente-uitjes. Of probeer eens een salade met Hüttenkäse, kerstomaatjes, olijven, verse basilicum en pijnboompitten. Champignons of paprika’s gebakken in de oven kunnen ook worden gevuld met gekruide Hüttenkäse.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van pindakaas

De oude Egyptenaren en Grieken maakten al een soort Hüttenkäse. In zijn huidige vorm gaat het echter terug op de Engelsen, die het op typische landgoederen (englisch „cottage“) vervaardigden. Hier komt de naam ‘Cottage Cheese’ vandaan. Tijdens de productie wordt magere melk verwarmd tot 85 graden Celsius en worden melkzuurbacteriën, calciumchloride en stremsel toegevoegd. Dit leidt ertoe dat de melk dikker wordt en een korrelige consistentie krijgt. De zachte kruimels worden gezouten en gemengd met gefermenteerde room. Als mild alternatief voor zure kwark of magere roomkaas is het zeker het proberen waard.