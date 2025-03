‘I Kissed A Girl’- eerste Nederlandse datingshow voor girls who love girls

Laatst geüpdatet op maart 11, 2025 by Redactie

Tien vrijgezelle queer vrouwen gaan een liefdesavontuur aan in de de nieuwe Videoland Original ‘I Kissed a Girl’. Ze worden aan elkaar gekoppeld, maar het eerste moment van ontmoeting is direct een spannende: de deelnemers ontmoeten elkaar namelijk niet met een gesprek of een swipe op de apps, maar met een kus. Deze kus kan zomaar de eerste stap zijn op weg naar een echte, blijvende liefde. De vrouwen brengen tijd door in een prachtige villa, waar ze de kans krijgen om hun nieuwe partners beter te leren kennen en hun relaties verder te ontwikkelen. Zal de eerste kus leiden tot een match made in heaven? Of ligt de concurrentie op de loer en ontstaat er een onverwachte aantrekkingskracht met een andere dame in het huis? De Videoland Original ‘I Kissed A Girl’ is vanaf 27 maart wekelijks te streamen bij Videoland en wordt gepresenteerd door Holly Mae Brood.



De tien dames die op zoek gaan naar de liefde zijn (op alfabetische volgorde):

Bella (25 jaar)

Woonplaats: Arnhem

Beroep: Jeugd en ouderenzorg/ HBO studie Verpleegkunde

Bodil (24 jaar)

Woonplaats: Veghel

Beroep: DJ/Horeca bedrijfsleider

Daphne (31 jaar)

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Medewerker interventie en ontwikkeling bij COC Nederland

Ibi (22 jaar)

Woonplaats: Barcelona

Beroep: Student media & information/vrijwilliger internationale queer organisatie

Joy (32 jaar)

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Event manager, stylist, tattoo artist en zangeres

Laura (30 jaar)

Woonplaats: Den Haag

Beroep: Serveerster/student toegepaste filosofie

Roos (23 jaar)

Woonplaats: Voorschoten

Beroep: Video/fotograaf

Rui (22 jaar)

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Onderwijs-ondersteuner bij de Nationale Balletacademie

Siem (26 jaar)

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Docent Geografie bij de UVA

Tessel (26 jaar)

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Creator social media, schrijfster, Master Gender Studies

De Videoland Original ‘I Kissed a Girl’, geproduceerd door ITV Studios Netherlands, is vanaf donderdag 27 maart wekelijks te streamen bij Videoland.

Beeld: Michel Molder