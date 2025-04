IAMS 2025: beleef de toekomst van mobiliteit tijdens het paasweekend

Laatst geüpdatet op april 10, 2025 by Redactie

Van 17 tot en met 21 april 2025 vindt in het hart van Amsterdam IAMS 2025 plaats. Dit jaarlijkse evenement biedt een indrukwekkende showcase van de nieuwste voertuigen, baanbrekende innovaties en interactieve ervaringen op het gebied van automotive en lifestyle. Een must-visit voor autoliefhebbers, technologie-fanaten én iedereen die op zoek is naar een leerzaam dagje uit.

Toekomstgerichte innovaties en virtuele ritten

Bezoekers van IAMS 2025 kunnen genieten van een breed scala aan activiteiten, waaronder kinderprogramma’s, interactieve sprekerssessies en live performances op de Car Catwalk. IAMS 2025 biedt een unieke kans om de toekomst van mobiliteit te ervaren, van zelfrijdende auto’s tot virtuele ritten in een state of the art simulator. Kinderen kunnen een auto beschilderen, hun rijvaardigheden testen op een mini-racebaan en spelenderwijs meer leren over verkeersveiligheid. Volwassenen kunnen kennis opdoen over duurzame mobiliteit, waterstoftechnologie en elektrische auto’s. Experts uit de industrie delen hun inzichten over de nieuwste ontwikkelingen en de impact van technologie op het dagelijks leven.

Mercedes-Benz en Formule 1: innovatie in de spotlight

De AMG Mercedes F1 Experience biedt bezoekers de kans om de Formule 1 van dichtbij te ervaren. Met geavanceerde simulaties en echte rijervaringen kunnen deelnemers de kracht en precisie van een F1-auto ontdekken en zelf ervaren wat het betekent om achter het stuur van een echte F1-wagen te zitten.

Van elektrische voertuigen tot hypercars

Er is voor iedere autoliefhebber wat te zien op IAMS. Van de snelste hypercars tot de meest duurzame elektrische voertuigen. Een greep uit de selectie:

Pagani Huayra R

Bugatti Chiron Supersport

HWA EVO 2

Apollo I.E.

Praga Bohema

Tesla Cybertruck

Aston Martin Valkyrie

Eleanor

Ford Mustang GT500 1967

Klassieke schoonheid komt tot leven

Daarnaast belooft het Concours d’Élégance een unieke belevenis voor liefhebbers van klassieke automobielen te worden. Drie keer per dag wordt een bijzondere, iconische auto gepresenteerd: een voertuig dat niet alleen elegantie uitstraalt, maar ook een fascinerend verhaal vertelt. Tijdens elke presentatie worden bezoekers meegenomen in de rijke historie en de verfijnde details van deze meesterwerken op wielen. Een exclusieve kans om iconische voertuigen van dichtbij te bewonderen en meer te leren over hun erfgoed en vakmanschap.



IAMS Automotive Lifestyle and Mobility Innovation is hét evenement voor autoliefhebbers van alle leeftijden. Kaarten via www.IAMS2025.com.