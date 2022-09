Iconisch Deens gerecht ‘Stjerneskud’ viert 60-jarig jubileum

Vandaag wordt in Denemarken het 60-jarig jubileum van de open sandwich ‘Stjerneskud’ gevierd. Het populaire gerecht, dat letterlijk ‘De Vallende Ster’ betekent, werd in 1962 bedacht als eerbetoon aan de eerste mens in de ruimte.

Ida Davidsen, de Deense pionier op het gebied van het traditionele Deense lunchgerecht smørrebrød creëerde ‘Stjerneskud’ als eerbetoon aan Juri Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Toen de astronaut op 5 september 1962 Kopenhagen bezocht, kreeg Gagarin Davidsen’s creatie voorgeschoteld in de vorm van een ruimteraket om zijn prestatie te eren. Naar verluidt vond Gagarin zijn ‘ruimte-smørrebrød’ zo lekker dat Davidsen besloot dit gerecht als vast onderdeel van het menu van het restaurant aan te bieden. Inmiddels kun je dit gerecht in heel Denemarken bestellen en is het 60 jaar later uitgegroeid tot een geliefd lunchgerecht onder de Denen.

Smørrebrød met een twist

De Deense traditie van smørrebrød dateert uit de jaren 1880, toen restaurants in Kopenhagen begonnen met het serveren van belegde stukjes brood. Deze open sandwiches – of ‘smørrebrød’ zoals het in het Deens wordt genoemd en een afgeleide zijn van de woorden ‘smør’ (boter) en ‘brød’ (brood) – zijn een klassiek gerecht gebaseerd op roggebrood met toppings variërend van haring tot rauw rundvlees, zeevruchten, aardappelen en eieren. ‘Stjerneskud’ is hier een afgeleide van en bestaat uit gebakken visfilets gecombineerd met zalm, garnalen en asperges op wit brood, gegarneerd met kaviaar en een schijfje citroen. Het gerecht is uniek, omdat het in tegenstelling tot het bekende Deense smørrebrød niet op roggebrood wordt geserveerd. Om het 60-jarig jubileum te vieren, serveren verschillende restaurants in Kopenhagen hun eigen versie van ‘Stjerneskud’.

Feiten smørrebrød in Kopenhagen:

‘Stjerneskud’ werd voor het eerst op 5 september 1962 in Kopenhagen geserveerd.

In de jaren 1880 werden stukken roggebrood met daarop talrijke toppings op verschillende locaties in Kopenhagen aangeboden. Smørrebrød werd voornamelijk als lunchgerecht gegeten en vaak begeleid met een glaasje schnaps.

Het oudst bekende smørrebrød menu dateert uit 1883 en was te vinden in Tivoli Gardens: ’s werelds op één na oudste themapark in het centrum van de stad in wat tegenwoordig deel uitmaakt van de Nimb-restaurants.

Bib-gourmandrestaurants die zich richten op smørrebrød in Kopenhagen zijn: Selma, Norrlyst, Bjørnekælderen en Restaurant Møntergade.

Wijnhandelaar en bareigenaar Oskar Davidsen startte ruim 100 jaar geleden een smørrebrød-imperium in Kopenhagen. Zijn vrouw Petra begon in 1888 smørrebrød te serveren om de hongerige gasten van de wijnbar te voeden.

Oskar Davidsen creëerde later ’s werelds meest uitgebreide smørrebrød-menu van meer dan 140 cm lang met 178 variaties om uit te kiezen.

De Davidsen’s smørrebrød-imperium gaat meer dan vijf generaties terug. Achterkleinkind Ida Davidsen vond ‘De Vallende Ster’ uit: opgedragen aan de eerste man in de ruimte. De zoon van Ida Davidsen heeft het bedrijf overgenomen en is momenteel op zoek naar een nieuwe locatie.