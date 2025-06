5 tips om de ideale kandidaat voor een baan te worden

Laatst geüpdatet op juni 12, 2025 by Redactie

Er zijn maar weinig bedrijven die hun beste vacatures openbaar maken. De route loopt via de verborgen arbeidsmarkt. Wie solliciteert naar de beste banen, moet rekening houden met zware concurrentie. Vooral bij topbedrijven is de concurrentie bij managementfuncties groot: soms solliciteren honderden kandidaten naar dezelfde functie. Een overtuigende indruk tijdens de sollicitatieprocedure is daarom essentieel om de kans op succes te vergroten. Sollicitanten die zich willen onderscheiden van de massa, moeten leren hoe ze zichzelf goed in de markt kunnen zetten. Er is geen universeel recept voor succes in het sollicitatieproces. Sollicitanten zijn daarom afhankelijk van het precies afstemmen van hun sollicitatie op de geadverteerde functie. We geven hier vijf tips waarmee je de ideale kandidaat voor een baan te worden en op de shortlist kan komen.

Lees ook: Vervelende vragen tijdens een sollicitatiegesprek

1. Lees het impliciete probleem tussen de regels door

Wanneer een bedrijf een vacature openstelt, willen de verantwoordelijken iemand vinden die een specifiek probleem kan oplossen. Een functie in de verkoop kan er bijvoorbeeld heel anders uitzien, afhankelijk van of het gaat om het ontwikkelen van nieuwe markten, het werven van nieuwe klanten of het onderhouden van bestaande klanten. Sollicitanten moeten daarom eerst vaststellen wat het impliciete probleem is en wat er in de betreffende functie kan worden bereikt, om vervolgens hun aanpak aan deze omstandigheden aan te passen.

2. Zorg ervoor dat je kwalificaties aansluiten bij de vereisten van het functieprofiel

Om te laten zien dat je rekening houdt met de vereisten, moet je je sollicitatiedocumenten precies op de functie afstemmen. Dat betekent niet alleen dat je de juiste stappen in je cv prioriteert, maar vooral ook dat je je eigen ervaringen en kwalificaties presenteert. Het moet voor de HR-manager volkomen duidelijk zijn dat de kandidaat niet alleen maar functienamen opsomt, maar ook daadwerkelijk een match zoekt tussen zijn of haar eigen kwalificaties en de vereisten van de functie. Want uiteindelijk heb je maar een paar seconden om op de ‘Ja’- of ‘Nee’-stapel te belanden.

3. Ondersteun de verklaringen met voorbeelden

Vooral bij sollicitatiegesprekken is het belangrijk om elke uitspraak te relateren aan de werkelijkheid. Dit kun je het beste bereiken door concrete voorbeelden te geven die laten zien hoe jij en de werkgever profiteren van de betreffende vaardigheid. Empathie kan bijvoorbeeld blijken uit een eerdere conflictsituatie in het beroepsleven die je hebt kunnen overwinnen door empathisch denken en handelen. Een ander voorbeeld van onderhandelingsvaardigheden kan zijn een deal die je hebt kunnen onderhandelen met een leverancier of zakenpartner.

4. Gerichte training en gebruik van soft skills

Naast de puur inhoudelijke aspecten letten HR-managers ook op het gedrag van een sollicitant. Als je een optimale indruk wilt maken, moet je je soft skills effectief inzetten. Dit vergt oefening. Sollicitanten moeten daarom voldoende tijd nemen voor het sollicitatiegesprek, zodat ze zo effectief mogelijk kunnen solliciteren. Toch is het beter om soft skills met mate te kiezen of helemaal te vermijden. Uiteindelijk zijn het immers de harde feiten die tot de uitnodiging leiden.

Lees ook: 10 vragen die je aan het eind van een sollicitatiegesprek kunt stellen

5. Laat een blijvende indruk achter

En last but not least: voor een perfect sollicitatiegesprek is het belangrijk dat je de juiste indruk achterlaat bij de HR-manager. Kandidaten profiteren vooral van het recentie-effect: de laatste interactie is cruciaal voor de indruk op de lange termijn: als je punten wilt scoren bij de HR-manager, moet je aan het einde van het gesprek zeker een paar vragen stellen om oprechte interesse in de functie en het bedrijf te tonen.