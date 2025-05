Laatst geüpdatet op mei 16, 2025 by Redactie

Als je een energieke binnenkat hebt, kan het soms lastig zijn om de kat de mentale en fysieke stimulatie te geven die hij nodig heeft. Hoe zorg je ervoor dat een kat die geen toegang heeft tot de buitenwereld, voldoende gestimuleerd wordt? Hier 5 ideeën om een ​​binnenkat te vermaken.

Laat de kat naar voedsel zoeken

Een makkelijke manier om een ​​binnenkat te vermaken en bezig te houden, is door het droge voer op verschillende plekken in huis neer te leggen in plaats van het zoals gewoonlijk in hun voerbak te doen. Verstop wat brokjes in zijn krabpaal, op de vensterbank of zelfs onder de tafel. Zoek plekken waar hij vaak komt. Met deze activiteit zal hij zich wel even vermaken.



Je kunt ook speeltjes met voer voor je kat maken. Gebruik bijvoorbeeld de bodem van een eierdoos om mini-brokjes in te doen. Er zijn ook veel speeltjes te koop in dierenwinkels.

Speel met je kat

Maar hoe vermaak je een kat door ermee te spelen? Wij leggen het je uit! Katten zijn dieren die van routines en gewoontes houden. Het kan een goed idee zijn om een ​​speelroutine in te stellen wanneer ze moeten jagen. Katten jagen het liefst bij zonsopgang of zonsondergang. Je kunt er dus voor kiezen om ’s ochtends, voordat je naar je werk vertrekt, een paar minuten met hem te spelen en ’s avonds, voordat je naar bed gaat. Kleine spelletjes van 5 minuten zijn voldoende. Je kunt ook spelletjes inplannen voor de momenten dat jij er niet bent, zodat hij/zij zichzelf zelfstandig kan stimuleren.



Om het natuurlijke gedrag van de kat zo goed mogelijk te benaderen, moet het speeltje het jachtgedrag van de kat nabootsen. Gebruik bijvoorbeeld speelgoed dat:



Zich gedraagt ​​als prooi (met vinnen)

Eruit ziet als prooi (muizen of gevederde speeltjes)

Prooigeluiden imiteert (suisend)

Voedsel verstopt (voerbal of soortgelijk speelgoed)

Sommige katten zijn ook meer geïnteresseerd in speeltjes die kattenkruid bevatten.



Hoewel het belangrijk is om regelmatig met je kat te spelen, moet je er ook aan denken om na het spelen alle spullen op te bergen die gevaarlijk kunnen zijn. Verpakkingstouw en -draden die vast komen te zitten in het maag-darmkanaal zijn vaak redenen voor een bezoek aan de dierenarts.

Creëer nieuwe plekken om te verkennen

Heb je net iets gekocht voor je huis? Soms is er maar weinig nodig om gelukkig te zijn. Een grote kartonnen doos kan je kat minutenlang vermaken. Denk er even over na voordat je hem weggooit! Je kunt ook proberen een speelhuisje van karton te bouwen waar je kat in kan spelen, of een speelhuisje maken met een eenvoudig dekentje op een tafel. Nieuwe voorwerpen of structuren kunnen de nieuwsgierigheid van je kat prikkelen.

Leer je kat leuke trucjes

Waarom leer je je kat niet om te zitten en te liggen als je dat zegt? Katten kunnen ook leren springen, kruipen en weven. Het is gemakkelijk om binnenkatten te trainen om te reageren op commando’s. Bovendien verbetert het de relatie tussen jou en je kat.

Neem je kat mee naar buiten en loop met een tuigje

Je kunt je kat ook leren lopen met een tuigje en riem. Laat hem eraan wennen door hem het gras mee naar binnen te laten nemen. Zodra hij eraan gewend is, kun je hem mee naar buiten nemen, zodat hij het gras onder zijn poten kan voelen.

De essentiële dingen voor een kat om plezier te hebben en zich goed te voelen

Naast de behoefte aan stimulatie, zijn er nog andere behoeften om je kat te bevredigen. Je kunt hem bijvoorbeeld een eigen rustplek geven of een krabpaal voor hem kopen, zodat hij zijn nagels kan scherpen zonder je mooie bank te beschadigen. Katten verstoppen zich ook graag op een hoge plek, bijvoorbeeld op een plank of krabpaal. Ook al zijn katten geen kuddedieren, het zijn wel sociale dieren. Zorg dat je tijd vrijmaakt om bij je kat te zijn, vooral als hij een groot deel van de dag alleen is.