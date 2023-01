Iedereen kan leren om meer mindful te zijn

Mindfulness zijn meditaties en oefeningen die iemand helpen om meer aanwezig te zijn in het heden met aanwezigheid en aandacht te geven aan zijn gedachten. Mindfulness is een manier om met je mentale gezondheid te werken en is de laatste jaren erg populair geworden. Deze manier om je mindset te trainen is niet meer weg te denken. Mindfulness helpt mensen innerlijke rust, aanwezigheid en realiteit te vinden. Deze meditatie is afkomstig uit het boeddhisme, het taoïsme en yoga, waar mindfulnesstraining binnenkomt en mensen helpt om meer aanwezig te zijn in het heden. De reden voor de populariteit van dit type training komt van de moderne stress en drukte. Deze stress en haast is onderdeel geworden van ons dagelijks leven, waarin we voortdurend op jacht zijn naar succes en de beste persoon willen zijn, wat er soms toe leidt dat wij als mensen onszelf verliezen in de haast.

Mindfulness kan ook voor kinderen een ongelooflijk effectieve en kalmerende oefening zijn. Kinderen in onze samenleving worden sterk gekenmerkt door hectische doordeweekse dagen, waarop vader en moeder hun drukke werk en routines hebben. Kinderen leven in een dagelijks leven waarin ze voortdurend informatie en indrukken moeten opnemen. Hierdoor kan het kind ’s avonds moeilijk tot rust komen en hier valt niets over te zeggen. Met mindfulness voor kinderen kun je een aantal van de vele oefeningen met je kind doen in de vorm van meditaties en yoga. Dit helpt niet alleen het kind om te kalmeren, het stelt de ouders ook in staat om op een andere manier bij hun kind te zijn.

Maar hoe begin je met mindfulness?

Er zijn veel manieren om te beginnen. Een daarvan is een gewone zoekopdracht, waar je veel informatie, handleidingen en video’s voor oefeningen kunt vinden. Maar wil je een iets professionelere start met mindfulness, dan zijn er professionals die lidmaatschappen aanbieden, waarbij je aangepast materiaal en training krijgt om mee aan de slag te gaan.