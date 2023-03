Ierse cultuur wordt in Den Haag met trots gevierd op St. Patrick’s Day

Laatst geüpdatet op maart 8, 2023 by Redactie

Tot en met 19 maart staat Den Haag in het teken van Ierland. In de weken voorafgaand aan St. Patrick’s Day kleurt de hofstad ‘groen’. Met een serie van drie evenementen waaronder een fototentoonstelling in het Atrium Den Haag en de grootste St. Patrick’s viering van Nederland komt Ierland in Den Haag tot leven, met als slotstuk een IMAX film in het Museon-Omniversum. Maart is de maand waarin de nationale Ierse feestdag St. Patrick’s Day wordt gevierd. Op vrijdag 17 maart gaan de Ieren de straat op om de beschermheilige van het land, St. Patrick, uitbundig te eren. Dit gaat traditiegetrouw gepaard met veel muziek, dans, kunst en straattheater. Overal op het eiland zijn festivals en parades.

6-20 maart – Ierland fototentoonstelling in het Atrium Den Haag

Deze tentoonstelling is een ode aan het Ierse landschap, de cultuur en de geschiedenis van dit groene eiland en een viering van het bruisende Ierse culturele aanbod in Den Haag. De beelden nemen je mee langs het Ierse landschap van de ruige westkust tot het glooiende, groene binnenland en de rijke tradities van Ierland. De gratis fototentoonstelling is te zien van 6 tot 20 maart 2023 in het Atrium Den Haag. Meer informatie: https://atriumcityhall.nl/agenda/fototentoonstelling-ierland/

17 maart – St. Patrick’s Day Den Haag

Tijd voor Ierland, de Ierse cultuur en wat ‘craic’= (Iers voor gezelligheid) tijdens St. Patrick’s Day Den Haag. De Ierse inwoners van Den Haag maken zich op om hun nationale feestdag, St. Patrick’s Day, in stijl te vieren en iedereen is uitgenodigd om mee te doen!



Vanaf 16:30, is het een en al feest in Den Haag met livemuziek en dans op de Grote Markt en in de Ierse pub O’Casey’s! Onder andere Sharon Shannon, The Kings of Connaught, de Kilkenny Lundy School of Irish Dance en de Redmond School of Irish Dance zullen optreden. Toegang is gratis. Voor meer informatie kijk op https://stpatricksdaydenhaag.nl/

18-19 maart, De Ireland film in Museon-Omniversum

Ierland Toerisme presenteert samen met Museon-Omniversum en MacGillivray Freeman Film Producers de Nederlandse première van de filmsensatie Ireland. Het groene eiland komt tot leven op een van de grootste filmschermen van Nederland. Een boeiende ervaring die de kijker meeneemt op een reis naar dit mystieke land van natuurwonderen, eeuwenoude tradities en een rijk cultureel erfgoed.



“Er is een beweging in Ierland die de verbinding met ons erfgoed wil herstellen en herontdekken wat het betekent om Iers te zijn, en ik help graag de vreugde en diversiteit van hetgeen Ierland te bieden heeft, zowel het oude als het nieuwe, naar IMAX en het grote scherm te brengen,” zei Liam Neeson. “Als kijkers de grote schoonheid en menselijkheid van Ierland ervaren op ’s werelds grootste schermen, zullen ze opnieuw verliefd worden.”



De film Ireland, ingesproken door Liam Neeson, is te zien in het weekend van 18 en 19 maart op het enorme koepelscherm van Museon-Omniversum. Meer informatie en tickets https://www.oneplanet.nl/film/ireland

Festivals in Dublin en evenementen door heel Ierland

Ook dit jaar zijn er weer live parades en evenementen in Ierland om de nationale feestdag te vieren. In Dublin en de rest van Ierland duurt het St. Patrick’s Festival zelfs meerdere dagen. Met op vrijdag 17 maart de iconische National St. Patrick’s Day Parade in Dublin met optochten, fanfares en vele deelnemers die de honderdduizenden aanwezigen verrassen. Buiten de hoofdstad wordt St. Patrick’s Day ook groots gevierd, met festivals, openluchtconcerten en activiteiten verspreid over het gehele eiland.

St. Patrick’s Day-tradities

St. Patrick’s Day in Ierland viert niet alleen de dag van de patroonheilige, het laat ook de trotse en rijke cultuur en tradities van het eiland zien. Dit zijn enkele echte Ierse tradities tijdens St. Patrick’s Day:

– Draag groen en klavertjes als symbool voor nationale trots en traditie

– Bezoek een kerk voor een St. Patrick’s Day dienst

– Ga kijken naar een St. Patrick’s Day-parade of neem deel aan een festival

– Geniet van een stevig Iers ontbijt met eieren, spek en worst met een stuk sodabrood

– Breng een bezoek aan de lokale pub voor een pint van de ‘black stuff’, Guinness, Irish coffee of een glas Ierse whiskey