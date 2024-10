Laatst geüpdatet op oktober 10, 2024 by Redactie

Goed eten en drinken hoort bij Ierland. De veelheid aan verse ingrediënten, -van het land of uit de zee-, zorgen voor een ongekende variatie en continue inspiratie voor nieuwe gerechten, dranken en producten. Ook dit jaar zijn er weer tal van nieuwe initiatieven. Wat te denken van een Michelin-restaurant met een bijzondere wijnkelder, een foodtour door Dublin, cocktailworkshops met whiskey in de hoofdrol of wildplukken langs de Wild Atlantic Way. Culinaire noviteiten die helemaal passen in een gastronomische ontdekkingstocht over het eiland en bevestigen waarom Ierland een échte foodies-bestemming is. We geven hier vijf tips om de Ierse gastronomie te ontdekken.

Michelin onderscheidt wijnkelder

Liefhebbers van bijzondere wijn bezoeken Cashel Palace, een luxe hotel in county Tipperary, vlak bij de bekende Rock of Cashel. Nadat eerder dit jaar het restaurant ‘The Bishop’s Buttery’ hun eerste Michelin-ster ontving – binnen twee jaar na de opening-, is het nu de wijnkelder van Cashel Palace die in de prijzen valt. Niet alleen de gewelven met dikke muren, de oude vaten, verlichting met kaarslicht en antieke wijnkisten van over de hele wereld dragen bij aan de vermelding op de lijst van 11 Bijzondere wijnkelders bij Michelin restaurants en hotels. Minstens zo belangrijk is de gerenommeerde collectie van 2.500 flessen, waaronder unieke exemplaren van hoogstaande wijnhuizen, zoals Francois Raveneau in Chablis, Domaine Leflaive Puligny Montrachet, Arnoux Lachaux Clos de Vougeot, Ornellaia in Tuscany, en Torres Mas la Plana in Penedes. Een topfles uit de Bordeaux is een fles Chateau Cheval Blanc uit 1939.

Wildplukken aan de Wild Atlantic Way

Proef de natuur tijdens een ‘wildplukwandeling’, pluk je eigen ingrediënten en leer hoe je hiermee de meeste smakelijke gerechten maakt. Dat is de basis van een aantal culinaire wandelingen in het onstuimige landschap van de Wild Atlantic Way. The Wild Kitchen in de Burren in county Clare introduceert drie wildpluk-belevingen, elk met een eigen thema. Zo leert de Zeewier Beleving hoe je dit product uit de oceaan kan oogsten en laat je de vijfde smaak, umami, proeven.



De Hedgerow Beleving voert langs de route van de Old West Clare Railway. Een prachtige wandeltocht met uitzicht over onder meer Liscannor Bay, waarin het herkennen, fotograferen en proeven van wilde planten centraal staat. Tijdens de Workshop Wildplukken ontdekken deelnemers welke verse vruchten, noten, wortels en bloemen geplukt kunnen worden en hoe je die verwerkt in de lekkerste gerechten.

Midleton Distillery: nieuwe whiskey-tours en cocktail-workshop

Midleton Distillery, één van de twee Jameson-distilleerderijen in Ierland, neemt bezoekers graag mee in de wereld van Ierse Whiskey (ja, met een ‘e’). Recent is het aanbod rondleidingen uitgebreid en vernieuwd. Zo krijg je een kijkje achter de schermen van het productieproces, bezoek je de afzonderlijke gebouwen en ontdek je de verschillende smaken tijdens een proeverij. Wie dieper in de materie wil duiken om alles over whiskey te leren, kan hiervoor terecht bij de Discover Academy.



Ook speelt de distilleerderij in op de populariteit van cocktails. In de Midleton Cocktail Class bereiden deelnemers een drietal seizoencocktails. Elk cocktailstation is compleet uitgerust en heeft alles wat nodig is om bijvoorbeeld een Whiskey Sour of Jameson Punch te maken.



De Jameson distilleerderijen in Cork en Dublin zijn twee van de 28 whiskeymakers in Ierland die bezoekers welkom heten voor een tour. Op deze kaart Irishwhiskey360o vind je ze allemaal.

Nieuwe Foodtours in Dublin

Voor een kleine hoofdstad is Dublin zeer ambitieus als het om eten gaat. Bezoekers die nieuwsgierig zijn naar de moderne Ierse eetcultuur worden dit najaar goed bediend met een groot aantal nieuwe eetervaringen. Naast de bestaande Fab Food Trails en Delicious Dublin Tours is er een aantal nieuwe culinaire tours. Zoals de samenwerking tussen de toonaangevende lokale voedselgids All The Food (ATF) en de internationale aanbieder van culinaire tours Devour Tours. Hun nieuwe Ultimate Dublin Food Tour richt zich op nieuwe talenten, openingen en andere innovaties in de foodscene. De wandeling voert je langs 17e-eeuwse koopmanshuizen en moderne foodtruckhelden, met vijf eetstops die alles serveren, van de meest verse Dublin Bay-krab op toast tot creatieve Ierse ijsjes (whiskey en Guinness in een hoorntje!).

Voor lekkerbekken: English Market in Cork

Wie houdt van lekker eten en drinken struint graag over een lokale markt. Zoals de vele boerenmarkten die overal in Ierland te vinden zijn. Dit zijn dè plekken om alle lokale versproducten te ontdekken en specialiteiten te proeven. Een icoon op dit gebied is zonder twijfel The English Market in Cork. Deze overdekte markt dateert al uit 1788 en staat bekend als een van de beste food-markets. Je vindt er een keur aan authentieke producten, van ambachtelijke kazen tot gerookte zalm en andere verse vis, soda bread in allerlei varianten, cakes en zoetigheden, verse marmelade en jams, worstenmakers en de fijnste vleeswaren. The English Market wil je niet missen!